BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Oyuncu arkadaşlarımda bugün istek vardı ama gol atmakta, topu kaleden içeriye sokmakta da sıkıntımız vardı." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka 3 puan almaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirerek, "Bugün kötü gidişata 'Dur' deme zamanıydı. Seri yapıp bir üst lige çıkacak potansiyelimiz var. Oyuncu arkadaşlarımda bugün istek vardı ama gol atmakta, topu kaleden içeriye sokmakta da sıkıntımız vardı." diye konuştu.

Futbolcularının karşılaşmada yeterince pozisyon ürettiğini belirten Kaynak, "Daha çok istemek gerekiyor. Bunu da en kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum. Hem oyunu geliştirerek hem de skor olarak devam etmek için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- Afjet Afyonspor cephesi





Afjet Afyonspor'un sportif direktörü İbrahim Çelik, Bolu'ya puan almak için geldiklerini söyledi.

Bolu deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini aktaran Çelik, "Tabii ki Boluspor da kendi evinde ve seyircisinin önünde hedefleri olan kaliteli bir takım. Bulunduğumuz ortamdan çıkmak için iyi mücadele ederek puan ya da puanlar almak istiyorduk. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Bu anları daha akıllıca değerlendirebilseydik galip de gelebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, futbolcularını 1-0'dan sonra verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Hak ettikleri puanı aldıklarını düşünüyorum. Bundan daha iyisi olacak. Her maç, her puan çok değerli ve önemli. Çok zor bir lig aslında bu lig. En alttaki, en üsttekini yenebiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Şu an itibarıyla şampiyonun ve düşecek takımların belli olmadığı bir ortam. Şampiyon olan da düşecek takımlar da son haftaya kadar belli olmayacaktır." diye konuştu.