AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Adanaspor’a 3-0 mağlup olan Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "İkinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik." dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Güller, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını dile getiren Güller, şöyle konuştu:

"Belki de iç sahada oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesini oynayarak müsabakaya başladık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Rakibimizi kendi sahasında kalmaya mecbur etmeye çalıştık. Coşkulu bir oyunla ilk yarıyı bitirdik. Ama ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla maçı bitirmemiz lazımdı. Yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesini gol yapsaydık belki aynı sonuçla rakip takımı bırakma şansımız olacaktı. Sonuçta, ikinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik."





- Coşkun Demirbakan: "Kazanmayı hak ettik"





Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Rakipleri için üzgün olduklarına değinen Demirbakan, şöyle devam etti:

"İnşallah, gelecek maçlarda toparlanırlar ve daha çekişmeli bir lig olur. Zannediyorum ki kazanmayı hak ettik. Futbolcularımın ayaklarına sağlık ve hepsine teşekkür ediyorum. Rakibimiz bugün ya kötü günündeydi ya da taktik olarak bir şeyler üretemediler. Sırf uzun oynadılar. Bunun haricinde oynamadılar ve bu da bize avantaj sağladı. Dönen toplarla neticeye gittik. Daha iyi olmamız lazım. Kazandık ama yeterli değil, daha çok çalışmamız lazım. Bunun dışında daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Bugünkü maç ölçü değil."

