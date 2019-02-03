MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Recep Umut, "Oyuncularımız ikinci yarı elinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum ama zaman daralıyor, puan ve puanlar lazım." dedi.

Teknik direktör Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle yer almadığı maçın ardından basın toplantısına katılan Umut, yaptığı açıklamada, galibiyetle ayrılmak istedikleri müsabakayı kaybettiklerini söyledi.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Umut, oyunun ilerleyen bölümünde kendi istedikleri oyunu ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Umut, duran toptan bir gol yediklerini ve hakemin kendilerine gösterdiği sarı kartlar nedeniyle futbolcuların oyundan düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunun hakimi olduğumuzu düşünüyorum. Mossoro'nun görmesi gereken ikinci sarı kart görmemesi bizi biraz daha oyundan düşürdü. İkinci yarı iyi ataklar yaptık ama değerlendiremedik. Oyuncularımız ikinci yarı elinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum ama zaman daralıyor, puan ve puanlar lazım hanemize. Bundan önceki maçlarda da oynadığımız oyunun karşılığını, hak ettiğimiz puanlarını alamadık. Bundan sonraki maçlarda daha çok puan toplayıp aşağılardan yukarılara doğru çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."

Kendilerine verilen hakem kararlarının rakiplere de uygulanması gerektiğini savunan Umut, "Bize çıkartılan sarı kartlarla rakibe çıkartılan sarı kartlar arasında fark var, Mossoro'nun ikinci yarıda oyunda olmaması gerekiyordu." dedi.

Umut, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmayan gollerinde pozisyonun ofsayt olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.