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Maçın ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:- "Bir haftayı daha geride bıraktık, puan farkı 8, bu farkı açmak istiyorduk, bunu açtık ama bu ne bir işin ne sonu ne de bir başlangıcı. Aynı şekilde ciddi, daha fazla isteyen, daha fazla hızlanan, daha fazla düşünen, daha fazla odaklanan bir takım olma yolunda devam edeceğiz"

03 Şubat 2019 Pazar 19:24
Maçın ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, rehavete kapılmadan aynı şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Avcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'a annesi Sultan Çakmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı, yoğun bakımda Fatih Terim'in babasına da acil şifalar diledi.

Hayatta candan daha önemli bir şey olmadığını kaydeden Avcı, bugünkü rakipleri Akhisarspor'un aldığı 17 puanın 13'ünü iç sahada aldığını söyledi.

Avcı, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamalarının kendilerini rahatlattığını belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci yarı itibarıyla Akhisarspor fazla şut attı. Savunmanın merkezi doğru bir direnç gösterdi. İkinci yarının başında 2 pozisyonumuz var. Geçişlerde kaybettiğimiz basit top kayıpları var ki bizim oyuna odaklı bir teknik ekibimiz var. Bazen 3-0 kazanırken, bunlar neden oluyor dediğimiz, kendimizi mutsuz hissettiğimiz anlar oluyor ama ciddi bir deplasmandan rakiplerimizin de puan kaybettiği yerde 3-0'lık skorla dönmek bizi mutlu ediyor. Oyunun ikinci yarı itibarıyla Akhisarspor topa daha fazla sahip oldu. Biz yüksek onlardan daha fazla şiddetle koşu yaptık. 3 haftadır aynı kadroyla oynuyoruz ve bunları kazanıyoruz, bu çok önemli. Bir haftayı daha geride bıraktık, puan farkı 8, bu farkı açmak istiyorduk, bunu açtık ama bu ne bir işin sonu ne de bir başlangıcı. Aynı şekilde ciddi, daha fazla isteyen, daha fazla hızlanan, daha fazla düşünen, daha fazla odaklanan bir takım olma yolunda devam edeceğiz."

Lig boyunca hep parçadan bütüne gittiklerini kaydeden Avcı, "Bizim yarından itibaren Erzurum maçının hazırlıkları başlayacak. Bunu kazanırsın, kaybedersin, lig şu an itibarıyla bitmedi, başlamadı da. Böyle bir şeyin hesabı olmadı, isteğimiz ve arzumuz bir sonraki maçı kazanmak." dedi.

Avcı, oyun odaklı olduğunu ve hakemler hakkında hiçbir yorum yapmadığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:24
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