ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın verdiği kararlar nedeniyle maçı kazanmalarını mümkün olmadığını söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda golün geçersiz sayılmasına tepki göstererek, "Maçla ilgili yorumum yok. Biz bugün mümkün değil kazanamazdık. Hakem haricinde herkes gol diyor. Sabaha kadar oynasak bu maçı kazanamazdık." dedi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Özdilek, "Oyuncularım başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Ama hakem bütün takımın, bütün şehrin kaderiyle oynuyor. Bu kadar kolay mı? Özgür hocanın bütün maçlarına baktığımızda hepsi soru işareti. Maç öncesi hakem açıklandığında 'Eyvah' dedik. Devamlı düdük çaldı bırak iki takımda oynasın. Basketbol değil futbol oynuyoruz biz. Tavrı gördük zaten dolayısıyla sabaha kadar oynasak da maçı kazanmamız mümkün değildi." diye konuştu.

Özdilek, önemli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önemli maçı kaybettik ama devam edeceğiz. Bu şehir sonuna kadar devam edecek ve vazgeçmeyeceğiz. Ama bu hakemlere de birilerinin dur demesi lazım. İlk yarı iki dakika uzatma diyor ama 45. saniyede maçı bitiriyor. İki dakika oynat bari ben futbolun içinden gelen adamım Özgür hoca bilmiyor ama ben futbolu biliyorum. Daha hiç bir şey bitmedi ve 14 maçımız daha var. Oynayın mağlup olalım oynayın tebrik edelim. Ama bizi oynatın ben buna isyan ediyorum. Niye mücadele ediyor yatırım yapıyoruz. Bu taraftar neden buraya geliyor yazıktır bu insanlara. Hakem bir şehrin kaderiyle oynamayacak. İptal olan golü herkes izledi. İptal edilmesi için bir neden olması lazım."





- Buruk: "Zor şartlarda oynanan bir maç oldu"





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk da çok zor bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Buruk, İki takım içinde stresli bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarı iki takımda birbirini tartmaya çalıştı. Saha koşulları bir önceki maça göre güzeldi ama yine de zaman zaman oyuncuların pas hataları yaptığı anlar oldu. Yüksek rakımda top oynamak futbolcuların performansları açısından etkili oluyor. Zor şartlarda oynanan bir maç oldu."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında şansları olduğuna işaret eden Buruk, şöyle devam etti:

"Maç içinde gol atan takımın maçı kazanacağı belli olan bir maç oldu. Geriye çevirmek zor ve çok iyi dakikada golü bulduk. İyi mücadele ettik ve bugün yaptığımız en iyi iş iyi mücadele etmemiz. Özellikle savunma anlamında iyi şeyler yapmaya çalıştık. Erzurumspor'un da hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha çok istedi ve rakip kaleye daha çok geldiler özellikle son bölümde çok yüklendiler. Maçı böyle bitirmek çok güzel oldu."















