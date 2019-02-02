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Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Puan ya da puanlarla dönmeliydik. Maalesef olmadı"

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklenen ve özlenen tabloyu sahaya yansıttıklarının altını çizdi.

Maçın ilk 15 dakikasının Eskişehirspor için sıkıntılı geçtiğini ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Takım öz güveni 15'inci dakikadan sonra geldi. Başarılı oldular. Bazı oyuncular inisiyatif aldı. Skoru düşünen bir Eskişehirspor vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftara çok teşekkür ediyorum. İç sahada adeta 3-4 kişi fazla oynuyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Transferin açılmasında da çok katkıları oldu. Bugün sadece üç puan almadık, Türk futbolu çok şey kazandı. Lig bizim için yeni başladı. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Hedefimiz bulunduğumuz ortamdan kurtulmaktır. Aklımız ve mantığımızla hareket ederek Eskişehirspor'a 3-5 yıl zaman tanımalıyız. Bugün, dünden daha fazla kenetlenmemiz lazım."


- Erkan Sözeri: "Hedefimize ulaşacağız"


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise son haftalarda beklenmedik sonuçlar aldıklarını söyledi.

Eskişehirspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını anlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor canlı ve iştahlı oynadı. Geçen haftaya bakarak çok üretken oynadık, pozisyonlar bulduk. Ancak rakibimiz istekliydi, maçı kazandılar. Öne geçseydik, maç daha farklı olurdu. Eskişehirspor'un transferi açması camianın bütünleşmesi ve seyircinin gelmesi onlar için artı oldu. Puan ya da puanlarla dönmeliydik. Maalesef olmadı. Tekrar toparlayacağız. Lig tekrar başlıyor. Eskişehirspor'u kutluyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Hedefimizde sapma yok. Hedefimize ulaşacağız."


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
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