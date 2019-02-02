0553 313 94 23

Maçın ardından

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:- "Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:53
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakem Ali Şansalan ve ekibine iyi yönetimi için teşekkür etti.

Gazişehir Gaziantep'in zor bir rakip olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi:

"Kazansalar puanları 35 olacaktı. Eskişehirspor bugün Gençlerbirliği'ni yendi. Gördüğünüz üzere bu ligde daha neler olur neler. Oyuncularıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz, takımımız iyi yolda. Kolay değil, gerçekten zor bir maçtı. Transfer döneminde 11 arkadaşımız gitti, 11 arkadaş da takıma katıldı. Bütün yeni arkadaşları bir araya getirip oynatmak için zaman da lazımdı. Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum. İş bitmedi daha, zorlu maçlarımız var önümüzde. İnşallah bundan sonra maçları kazanmaya devam edersek, bütünlük içerisinde Adana Demirspor'u önemli bir takım haline getiririz."


- Gazişehir Gaziantep cephesi


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yedikleri golle maça 1-0 mağlup başladıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için bir final karşılaşması niteliğindeydi. Maça kötü de başlamamıştık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Maçın kırılma anlarında oyunu yakalayamadık. İkinci yarıda da hamleler yaptık, doğru oynama adına ama kornerden 3. golü yedik. Çift santrfora döndük oyunu kurtarma adına, elimizdeki kanat ve forvetleri de sahaya sürdük. Çabuk oyuncuları olan takıma karşı risk aldık. Zaten son dakikalarda çok net pozisyonlara girdi rakibimiz. İkinci yarı skoru tekrar geri çevirme adına hamlelerimiz oldu ama kaybettiğimiz için üzgünüz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:53
  1. Adana
  2. Maçın ardından
  3. Mehmet Altıparmak
  4. Yılmaz Vural

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru
    3. Skandal olay! 4 yaşındaki çocuğuna..
    4. Venezuela'daki hükümet ve muhalefet..
    5. Yelken: TYF Kış Kupası
    6. Hudeyde'de şiddetli çatışma
    7. Ürdün bin 300 parça tarihi eseri..
    8. İngiliz basınının Venezuela haberleri..
    9. Chelsea sahasında farklı kazandı
    10. MHP'de 50. yıl dönümü hazırlıkları
    11. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    12. Türk vatandaşına idam kararı!..
    13. Bayern Münih, Leverkusen..
    14. Rejimin bombalaması sonucu hasar gören..
    15. "Boynumuzu eğik bırakmayın"
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
    19. Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi!..
    20. İsrail'in ekim ayında şehit ettiği..
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi