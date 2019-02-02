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Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Kazanmak ve 3 puan almak güzel.""Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz."- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Üzgünüz çünkü puansız dönüyoruz. Belki berabere bitecek maçı kaybettik."

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:36
Maçın ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, rakipleri karşısında kazanmanın, 3 puan almanın güzel olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel." dedi.

Sakatlıklarla ilgili sıkıntılarla uğraştıklarına değinen Karaman, "Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakanızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.


- Kaplan'ın açıklamaları


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise karşılaşmanın geneline bakıldığında iki taraf için de iyi bir maç olduğunu belirterek, "İzleyenlere keyif verdik. Biz Ankaragücü olarak düşündüğümüz zaman üç haftadır maçın hemen başında gol yeme şansızlığımız var. Gol yemesek buradan puanla dönebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini ve bunun da sonuca etki ettiğini savunan Kaplan, şunları kaydetti:

"İlk yarıda İlhan'ın bir pozisyonu var penaltı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Mustafa hocamızın VAR'a gitmesini bekliyorduk ama gitmedi. Tabi takdiri onlara bırakıyoruz. İkinci yarıda özellikle baskı kurduğumuz dönemlerde Sedat'ın bir pozisyonu var, hocamız izah etti, öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Ama onun öncesinde Aydın'ın bir pozisyonu var. Ona da penaltı çalınması gerektiğini düşünüyorum. Bugün İlhan'ın ve Aydın'ın pozisyonlarında Ankaragücü'nün penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Ama kesinlikle sahadaki, VAR'daki hocalarımızın takdiri. Kesinlikle onlar daha iyisini değerlendireceklerdir. Ama benim şahsi görüşüm VAR'a gidilmesi gerekirdi. Bir penaltımız verilseydi biz buradan puanla dönecektik."

Kaplan, "İyi yoldayız, iyi oynuyoruz. " diyerek, "Gelen oyuncularla birlikte iyi bir karma yaptık. Trabzonspor gibi bir takıma karşı, ligin en çok gol atan takımlarından birine karşı belki pozisyon verdik ama pozisyonlarımız da var. Buradan en kötü 1-1'lik skorla dönebilirdik. Üzgünüz çünkü puansız dönüyoruz. Belki berabere bitecek maçı kaybettik." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:36
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