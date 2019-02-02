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Maçın ardından

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:- "Takım olgumuzun her geçen gün daha iyiye gitmesi bizi sahada çok daha güçlü bir takım haline getiriyor"- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:- "Kötü bir sonuç oldu. İlk yarı çok hata yaptık. İkinci yarı biraz toparlamaya çalıştık ama maçı kaybetmiştik"

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:38
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takım olgumuzun her geçen gün daha iyiye gitmesi bizi sahada çok daha güçlü bir takım haline getiriyor." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra oğlu Emir'le katıldığı basın toplantısında, Kardemir Karabükspor'da forma giyen genç isimlerin önünde saygıyla eğildiklerini, rakiplerinin belki küme düşeceğini ancak ilerleyen zamanda bu futbolcuların saygıyla anılacağını söyledi.

Bundan sonraki maçlarda Kardemir Karabükspor'a başarılar dileyen Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu tip maçlarda golün dakikası geciktiği an rakibin direnci artıyor, ilk yarı bunun sıkıntısını yaşamıştık. Çünkü karşımızda diri, koşan, alanları iyi kapatan bir takım vardı. Takım olgumuzun her geçen gün daha iyiye gitmesi bizi sahada çok daha güçlü bir takım haline getiriyor. 17. dakikadan sonra arka arkaya gelen goller skora gitmemizi sağladı."

Eroğlu, üst üste zorlu maçlara çıkacaklarını belirterek, "Takımımdaki bütün oyuncuların performansı, rekabetle daha da artmaya başladı. Bundan sonraki maçlar için çok umutluyum. Kardemir Karabükspor'a başarılar dilerim. Ben de bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Altınordu'nun takım kaptanı Sinan Osmanoğlu da her geçen gün daha iyi duruma geldiklerini aktararak, "Bundan sonra daha güçlü bir takım olacacağımıza inanıyorum. İnşallah bu ritmi bozmadan devam ettireceğiz." yorumunu yaptı.


- Taner Öcal: "Maça çok kötü başladık"


Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Altınordu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Futbol adına bizim için en önemli ve güzel olan eğitimci teknik direktör olarak sahadaki bütün futbolcuların Türk çocukları olmasıydı, hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini tebrik ediyorum. Biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Maça gelince, maça çok kötü başladık. İskelet kadrodan 3 oyuncumuz cezalıydı. Zaten direnci az olan bir takımız, görev verdiğimiz çocuklar da ellerinden geleni yaptılar. Kötü bir sonuç oldu. İlk yarı çok hata yaptık. İkinci yarı biraz toparlamaya çalıştık ama maçı kaybetmiştik. İnşallah bundan sonra bu çocuklara güzel şeyler öğretmeye devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:38
  1. 1. Lig
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