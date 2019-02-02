



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve buna göre oynadıklarını aktardı

Sahada iyi mücadele ettiklerinin ifade eden Bulut, "Öne geçtiler ama beraberliği yakaladık. Baskı kurduk ikinci golü de attık ama sonrasında iptal edildi. 75. dakika oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıdaki oyundan da memnum. Geçen sene çok farklı bir takım vardı. Bu sene daha farklı bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Yeni gelen arkadaşlarımız takıma çabuk adapte oldu. Kendimizi geliştireceğiz, hatalarımızdan ders alacağız önümüzde bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Hikmet Karaman: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"





İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise rakiplerini ligde bulundukları konumdan dolayı tebrik etti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının çok önemli olduğunu belirten Karaman, "Maçın başında önce geçtik. Daha sonra iki güzel pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. İçeri 2-1, 3-1'lik skorla gidebilirdik." diye konuştu.

Rakibinin frikikten beraberliği sağladığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İlk 45 dakika benim dediğim gibi çok önemliydi. İkinci yarı daha çok iki teknik adamın taktik savaşı haline dönüştü. Burada alınan bir puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu klasik bir cümle ama bizim için değil, bazı arkadaşlar farklı yerlerde oynamak zorunda kalıyor."