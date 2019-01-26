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Maçın ardından

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:- "21. şampiyonluğu aldığımız burada kazanmamız bizim için ayrı bir anlam taşıyor"- "(Transfer hakkında) En iyisini almaya çalışıyoruz. Galatasaray'a en faydalı olacak, en ekonomik şekilde. Ben isim üzerinden gitmek istemiyorum. Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ben de uygun bulmuyorum. Sabırla beklesinler, Allah'a şükür kayıpsız atlatıyoruz burayı, kaybetsek çok daha enteresan işler olabilir"

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:14
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "21. şampiyonluğu aldığımız burada kazanmamız bizim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Terim, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, bir futbol adamı olarak saha kenarında olmayı özlediğini, teknik direktörün maçlarda yerinin belli olduğunu belirterek, "Özlemek kadar doğal bir şey yok. Takımımı idare etmeyi ve yedek kulübesinde olmayı özledim. Bazı maçlarda burada olsak başka türlü olabilirdi. Umarım bir daha olmaz." diye konuştu.

Göztepe karşısında iyi oynadıklarını düşündüğünü aktaran Terim, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Havaya diyecek bir şeyimiz yok ama sahaya diyeceğimiz çok şey var iki takım adına. Felsefemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanına oyuncularımın kazanma arzusunu ve coşkusunu da koyduğunu düşünüyorum. Gol de yiyebilirdik saha da zemin de hava da buna müsait. Göztepe seyircisiyle iyi bir takım. 21. şampiyonluğu aldığımız burada kazanmamız bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Yavaş yavaş iyiye gidiyoruz."

Terim, genç oyuncuların oynama zamanlamasının iyi ayarlanmaması halinde kariyerlerine etki edebileceğini bu nedenle genç futbolculara şans vermeyi iyi ölçüp değerlendirdiklerini söyledi.


- "Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum"


Herkesin transfer yapmak istediğini kaydeden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de yapmak istiyoruz. Peki neden olmuyor. Alacağınız zaman paranız olmuyor, paranız olduğu zaman zamanınız olmuyor. En iyisini almaya çalışıyoruz. Galatasaray'a en faydalı olacak, en ekonomik şekilde. Ben isim üzerinden gitmek istemiyorum. Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ben de uygun bulmuyorum. Sabırla beklesinler, Allah'a şükür kayıpsız atlatıyoruz burayı, kaybetsek çok daha enteresan işler olabilir. Gelin hep beraber üzümü yiyelim, bağını sonra kendi aramızda hallederiz. Acımasızca davranıyoruz bazen. Burası Galatasaray, çok önemli markadan bahsediyoruz. Galatasaray'ın transferleri ulu orta konuşulmaz. Hepinizin elinde liste var. Burası Galatasaray, Galatasaray demek dünyanın en önemli markalarından biri demek. Yapar, yapmaz o ayrı bir konu, Galatasaraylıların dışında kimseyi ilgilendirmez. Galatasaray'ın transferi ulu orta konuşulur mu, Galatasaray kendine yakışanı yapar. Neden yapmadı diye hesabını verir ama ağlamaz. Geldiği zaman belki başka problemlerimiz olacak. Keşke bu konuya gösterdiğimiz hassasiyeti Galatasaray'ın başka problemlerine göstersek."

Fatih Terim, Serdar Aziz'in tekrar takıma dönmesi konusunda bir bilgisinin olmadığını belirterek, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u çok sevdiğini ancak bu konuda teknik bir karar verdiğini belirterek, "Bu teknik bir karardır ancak yönetim bir karar almak istiyorsa alabilir, idari bir karardır, ondan sonra yapılacak bellidir. idari karara da saygı duyarım." yorumunu yaptı.

Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak için ise Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Ozan'ın devre arasında gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacım olduğunu söyledim. Sayın başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari ve ekonomik olarak böyle bir karar vermeyi düşündüler. İki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka şey artık Galatasaraylılara söz verdim öyle bir şey yok. Onun için bir şey demedim. Galatasaray bunu alışkanlık haline getirmelidir. Galatasaray altyapıyı daha da geliştirerek, daha da modernize ederek, ileriye taşımalıdır."


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:14
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