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Maçın ardından

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz"- "Bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Sahada oynanan oyunu gördünüz"

20 Ocak 2019 Pazar 23:33
Maçın ardından


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybetmelerine karşın, takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde kafalarını öne eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler. Zaten soyunma odasında gittim, hepsini teselli ettim, alınlarından öptüm. Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar, bazı faktörler devreye girdiği zaman, yapacak pek bir şey kalmıyor." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimiyle ilgili olarak, "Hakemle ilgili arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar. Ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma. 6 tane oyuncu değişti, 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbolcuların skoru hiçbir şekilde kabullenmediğini vurgulayan Ağaoğlu, "Bir noktaya kadar geliyorsunuz ama farklı şeyler devreye girdiği zaman işin içinden çıkmak o kadar kolay olmuyor. Pozisyonları incelemek, irdelemek benim işim değil. Müsabaka milyonların önünde oynandı. Bu takım her şartta mücadeleye devam edecek. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:33
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