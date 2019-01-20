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Maçın ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Çalışılanların karşılığını görmek bir teknik adam için mutluluk verici"- "Bugünkü final değil ama son derece değerli bir galibiyet"

20 Ocak 2019 Pazar 23:09
Maçın ardından


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 4-2 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, çalışılanların karşılığını görmenin bir teknik adam için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Avcı, Medical Park Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bazen seviniyor, bazen üzülüyorsun ama hayatın içinde başka gerçekler de var. Bugün Samsunspor'un yaşadığı trafik kazasının 30'uncu senesi. O zaman futbolcuydum. Bunu bugün saygıyla analım. Bugün kaptanımız Emre'nin (Belözoğlu) dayısı da sabah kalp krizi geçirdi. Bu şekilde maçı oynadık. Üzülüyorsun, bazen maçı kazanıyorsun sevinemiyorsun. Hayatta en güzel şey sağlıklı düşünebilmek ve mutlu olabilmek." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un önemli bir rakip olduğuna dikkati çeken Avcı, şunları söyledi:

"Trabzonspor ligimizin en değerli takımı. Bir takım sıkıntıları olmasına rağmen yetenekli oyuncu profiline sahipler ve harika bir çıkış yapmış vaziyetteler. Oyunun başı itibarıyla 15-20 dakikalık bölümde bize baskı yapacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırabileceğimiz konusunda 3-4 opsiyon çalışmıştık. Rakibin baskısıyla oyunun bütününde basit top kayıpları yaptık. Rakip bu baskıyı doğru sonuçlandıramadı. 15 dakikadan sonra doğru dağılım yapıp, oyuna genişlik vererek gol öncesi iki net pozisyona girdik. Devreye 2-0 önde girmemiz, oyunu daha ele almamızı gerektiriyordu."

İkinci yarıda duran topla üçüncü golü bulduklarını hatırlatan Abdullah Avcı, "İlk golü bireysel hatadan yedik, arkasından Yusuf'un (Yazıcı) golüyle rakibi tekrar devreye soktuk. Atmosfer öyle bir atmosfer ve yetenekli oyuncuları da var. Sonrasında Visca oyunu bir şekilde çözdü. Çalışılanların karşılığını görmek bir teknik adam için mutluluk verici. " diye konuştu.

İki takımın da oynamaya çalıştığını ve topun 63 dakika oyunda kaldığını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Biz bugün yüzde 60'larda topa sahip oluruz diye düşünüyorduk ama basit top kayıplarıyla birlikte yüzde 51-52'lerde gerçekleşti. Robinho yüksek şiddette koşu yapan oyuncuydu. Rakipten 4 kilometre fazla koşmuşuz. Emre 39 yaşında olmasına rağmen sahada ikinci en fazla mesafe kat eden oyuncuydu. Çok değerli bir takımdan deplasmanda 4 gollü galibiyet alabilmek mutluluk verici. İkinci yarıya Trabzon gibi bir deplasmanda, bu şekilde başlamak son derece mutluluk verici. Kulübün de oyuncuların da kariyerini zenginleştirmek istiyoruz. Bu hedefe adım adım gidiyoruz. Türk futbolunun Trabzonspor'a, onların da Türk futboluna ihtiyacı var. Bir Karadenizli olarak onlara da başarılar dilerim."

Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Avcı, "Geçen seneden beri açıkladığımız bir hedef vardı. İki sene evvel ilk yarıyı 17 maçta namağlup bitirince, herkes, 'Şampiyon mu olacaksınız?' dedi. Aslında ben böyle bir şey söylemedim. 33 hafta Beşiktaş ile yarışmıştık. Geçen sene şampiyonluk hedefimiz vardı. Bizimle birlikte 4 takım adaydı ve 34 hafta yarıştık. Bu sene tekrar beni heyecanlandırdı. Bu hedefle sezona başladık." açıklamasında bulundu.

İkinci devreye başlarken Elia ve Arda gibi iki yeni transferleri olduğunu dile getiren Avcı, "Sakatlık ve cezalarından dolayı faydalanamamıştık. Yetenekli oyuncuları sistem içine dahil etmeye çalışıyoruz. Bugünkü final değil ama son derece değerli bir galibiyet. Daha değerli olması için bir sonraki Kasımpaşa maçı var. O da bize yakın değerli bir takım. Parça parça gidip, bütüne ulaşmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:09
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