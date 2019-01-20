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Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:"Oyundan, oyun disiplininden ve mücadeleden dolayı mutluyum"- "İki arkadaşın imza vermemesi yüzünden transfer tahtasını açamadık"- Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat:"Eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz. En kısa zamanda eksikleri tamamlarsak, farklı hedeflere yürürüz"

20 Ocak 2019 Pazar 19:46
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Oyundan, oyun disiplininden ve mücadeleden dolayı mutluyum." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kadrodaki bazı eksiklerden dolayı karşılaşma öncesinde soru işaretlerinin bulunduğunu kaydetti.

Takımın çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Çapa, şunları söyledi:

"Burada da iyi çalışmalar yaptık. Neler yapabileceğimizi iyi biliyorduk. Oyun olarak rakibin anlayışına karşılık vermeye çalıştık. Daha önceki haftalara göre daha farklı dizilişle sahaya çıktık ve başarılı olduk. Maçın geneli istediğimiz şekilde geçti. 2-3 net pozisyon bulduk ancak değerlendiremedik. Oyundan, oyun disiplininden ve mücadeleden dolayı mutluyum. Tribünde bürokratlarımızı görmek bizi mutlu etti ve duygulandırdı. Biz beraber olduğumuz sürece Eskişehirspor iyi yerlere gelecektir. Hep birlikte ortak kararla Eskişehirpor'un geleceğini inşa etmek istiyoruz."

Çapa, transfer yasağının kalkması için sadece iki futbolcudan imza alınması gerektiğine değinerek, "İki arkadaşın imza vermemesi yüzünden transfer tahtasını açamadık. O arkadaşlarımız, taraftarımızı ve bizi üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Eskişehirspor'da yapılanlar asla unutulmaz. Önümüzdeki hafta bu iki dosyayı çözüp, transfer tahtasını açmak için elimizden geleni yapacağız. 69 kişiden imza alıp, 2 kişiden alamamak çok üzücü." diye konuştu.


- Özat: "Eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz"


Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, çok saygı duyulması gereken takımlardan Eskişehirspor'a karşı oynadıklarını belirtti.

Eskişehirspor'un sezon başından beri genç futbolcularla mücadele ettiğini hatırlatan Özat, "Eksikleri kapatmak için uğraşıyoruz. En kısa zamanda onları tamamlarsak, farklı hedeflere yürürüz. Maç başı 2 puan ortalamasıyla gitmek istiyoruz. Oyuncularımı da Eskişehirspor'u da sergilenen mücadaleden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:46
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