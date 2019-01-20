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Maçın ardından

- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"Bizim için değerli bir 3 puan oldu"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Türk futbolu adına utanç verici. Dün sahayı sularken yeşile boyuyorlar. Biçilmiş çimleri atıyorlar toprak yerlere. Biz yine hedefimize ulaşacağız, yine şampiyon olacağız inşallah ama bu zihniyet Türk futbolunun gelişmesine katkı sunmaz"

20 Ocak 2019 Pazar 17:01
Maçın ardından


HATAY (AA) - Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettikleri lider Gençlerbirliği karşısında değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Palut, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirdiklerini hatırlatarak, kaldıkları yerden lige devam etmek istediklerini kaydetti.

Takımı diri şekilde maça çıkardıklarını ifade eden Palut, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği takımı fizik, boy ve kuvvet olarak bu ligin üst seviye takımlarından biri. Onun için sahada çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. Gençlerbirliği uzun toplarla oynayarak, karambol arayan, uzun taçlarla ve duran toplarla sonuca gitmeye çalışan bir takım. Bu noktada mücadelemizi artırmamız gerekiyordu. Oyuncularım buna karşılık verdi. Dönem dönem iyi pas yaptık. Bizim için değerli bir 3 puan oldu. Tabii ki lig uzun, daha 16 maçımız var. Hepsine odaklanıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonucunda nerede olduğumuzu hep beraber göreceğiz"


- Sözeri: "Türk futbolu adına utanç verici"


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise Antakya Atatürk Stadı zemininin Türk futbolu adına utanç verici olduğunu belirtti.

Sözeri, "Türk futbolu adına utanç verici. Dün sahayı sularken yeşile boyuyorlar. Biçilmiş çimleri atıyorlar toprak yerlere. Biz yine hedefimize ulaşacağız, yine şampiyon olacağız inşallah ama bu zihniyet Türk futbolunun gelişmesine katkı sunmaz. Barcelona'yı getir, Messi ne yapar burada Allah aşkına. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Maçın yorumunu da yapmak istemiyorum. Türk futbolu böyle kalkınmaz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:01
  1. Erkan Sözeri
  2. Futbol
  3. Gençlerbirliği
  4. Hatayspor
  5. İlhan Palut
  6. Spor Toto 1. Lig

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