



KOCAELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı.

Korkmaz, genç oyuncuları bugün sahaya sürdüklerini aktararak, onların da ellerinden gelen en iyi şekilde mücadele ettiğini belirtti.

"Üst tura çıktık, mutluyuz." diyen Korkmaz, "İyi bir mücadele oldu. Darıca Gençlerbirliği oyuncularını da kutlamam lazım. O kadar problemlerine rağmen, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Turu geçen biz olduk." diye konuştu.

24 Aralık Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe'yle önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Korkmaz, "Önemli bir maç var. Cezalı ve sakat oyuncularımız da var. En ideal 11'imizi sahaya çıkaracağız. Kendi evimizde, taraftarımız önünde oynayacağız. İnşallah sevinen biz oluruz." ifadelerini kullandı.





- Müjdat Yalman: "Hedefimiz lig"





Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman, sakat ve takımla yollarını ayıran futbolcular nedeniyle genç bir kadroyla sahaya çıktıklarına değindi.

Sahada tüm futbolcuların görevlerini özveriyle yaptığını anlatan Yalman, şunları kaydetti:

"Onlar adına memnunum. Gençler takımda görev yapacak yeteneğe sahipler. Sözleşmesi feshedilenler vardı. 3-4 futbolcumuz sakattı ve onları da riske etmek istemedik. Buradaki gençleri de görmek istedik. Lig farklı bir kulvar. Ligdeki hedefimiz, üst sıralara tırmanmak. Üst sıralar ile alt sıralar arasında puan farkı fazla yok. Hedefimiz lig, kupa burada bitti."



