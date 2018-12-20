



HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen ve son 16 turuna yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, hem ligde hem de kupada hedeflerine ulaşmak için iyi sonuçlar almaya devam edeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İlhan Palut, Gençlerbirliği önüne ligde az forma şansı bulan oyuncularla çıktıklarını ve iyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.

Oyuncularının turu geçmeyi çok istediğini ve güzel bir sonuçla takımı son 16'ya taşıdıklarını ifade eden Palut, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği oyuncularını kutluyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Keyifli bir maç oldu. Artık ana hedefimiz olan lige döneceğiz. Çünkü pazar günü Balıkesirspor Baltok ile son derece kritik bir maç oynayacağız. Onun hazırlıklarını sürdüreceğiz. Şehir Türkiye Kupası'nda üst turları çok istiyordu. Umarım hayırlı olur, devamı gelir. Hem ligde hem de kupada iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz."





- Sözeri: "Organizasyonu önemsemiştik"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hatayspor'un maçta yakaladığı fırsatları çok iyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Hatayspor'a başarılar dileyen Sözeri, "İnşallah büyük takımlardan birisi gelir ve üst turda Hatay'a güzellik katar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Hedefimizi bundan sonra lig olarak görüyoruz. Organizasyonu önemsemiştik. Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.



