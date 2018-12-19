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Maçın ardından

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"Lig ve kupayı bir arada götürmek, küme düşmemeye oynayan takımlar için zor olabiliyor ama şu anda son 16'ya kaldık, mutluyuz"- Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın:"Çok sakatımız vardı ve takımımız çok yorgundu, ondan dolayı bu maçta rotasyona gittik. Kayserispor'u tebrik ediyorum"

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:58
Maçın ardından


KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında konuk ettiği Altay'ı 4-1 yenerek son 16 turuna yükselen Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, kupada son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Öncelikle takımımı kutluyorum. Kalecimiz Muammer'e de ayrı bir parantez açarak performansından dolayı da onu alkışlıyorum. İki, üç tane gol pozisyonu çıkardı. Formda olduğunu ortaya koydu." diye konuştu.

Bu maçın geride kaldığını, ligde karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanacaklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Esas bundan sonra deplasmanda oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklandık. Kupada tur atlamak önemli, kupayı kazanmanın getirisi çok büyük. Kupayı kazandığın zaman 12-13 milyon avro para alıyorsun. Kulüpler için büyük bir gelir. Tabii bir de UEFA'da gruplara direk katılıyorsunuz. Fakat lig ve kupayı bir arada götürmek, küme düşmemeye oynayan takımlar için zor olabiliyor ama şu anda son 16'ya kaldık, mutluyuz. Artık lige odaklanacağız. Sonra lige ara verilecek. 2 Ocak'ta Antalya'da çalışmalara başlayacağız."


- Töraydın: "Rotasyona gittik"


Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın da Kayserispor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, kupada başarı diledi.

Bu maça gelmeden önce takımda çok fazla sakatlık yaşandığını aktaran Töraydın, "Çok sakatımız vardı ve takımımız çok yorgundu, ondan dolayı bu maçta rotasyona gittik. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hafta sonunda Elazığspor ile çok önemli bir maçımız var. Takım olarak ona odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:58
  1. Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın
  2. Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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