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Maçın ardından

- Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş:"Ciddi ve güçlü bir rakibe karşı, böyle ağır bir sahada hem izleyenlere keyifli bir maç izlettik hem de kendi motivasyonumuz için önemli bir galibiyet aldık"- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Ziraat Türkiye Kupası bizim için önemli. Kupada devam etmek istiyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:05
Maçın ardından


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 7-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Kahramanmaraşspor'un teknik direktörü Hayati Soydaş, "Ciddi ve güçlü bir rakibe karşı, böyle ağır bir sahada hem izleyenlere keyifli bir maç izlettik hem de kendi motivasyonumuz için önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Soydaş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, TFF 2. Lig'de son haftalarda aldıkları olumsuz neticelerden sonra bu galibiyetle moral bulduklarını belirtti.

Soydaş, "Ciddi ve güçlü bir rakibe karşı, böyle ağır bir sahada hem izleyenlere keyifli bir maç izlettik hem de kendi motivasyonumuz için önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bize turu getirmedi ama en azından 1-0 öne geçtikten sonra beraberlik ve arkasından oyuncularımın kazanma isteği ve motivasyonu beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.


- Aytemiz Alanyaspor cephesi


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Hava şartlarının futbol oynamaya müsait olmadığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İki takımın sporcuları da iyi mücadele etti. Kahramanmaraşspor'u tebrik ediyorum. İlk maçın skoru bu karşılaşmanın temposunu düşürdü, bu da çok normal. İlk maçta çok farklı bir skor vardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Az oynayan oyunculara şans vermeye çalıştık, onlar da iyi mücadele etti. Ziraat Türkiye Kupası bizim için önemli. Kupada devam etmek istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yalçın, iyi bir skorla maçı kazanmak istediklerini aktardı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:05
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Hayati Soydaş
  4. Kahramanmaraşspor
  5. Sergen Yalçın
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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