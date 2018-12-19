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Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Dikkatli hazırlandık. Bunu, sahaya skor olarak da yansıttık"- Menemen Belediyespor Antrenörü Soner Erdurmuş:"Oyuncu kardeşlerimi sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum"

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:38
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında konuk ettiği Menemen Belediyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükselen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maça dikkatli hazırlandıklarını ve bunun skor olarak sahaya yansıdığını söyledi.

Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta elde ettikleri avantajlı skorla rövanşa çıktıklarını belirterek, "Ligde son 2 haftada oynadığımız iyi futbolun karşılığını alamadık. Kupa maçları her zaman sürprizlere gebedir. Dikkatli hazırlandık. Bunu, sahaya skor olarak da yansıttık. Kupada her geçen tur sizi daha zorlu bir rakiple karşı karşıya bırakıyor. Bu sene kupada ve ligde hedeflerimiz var. Zor hava koşulları vardı ama buna rağmen iyi bir mücadele oldu. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Menemen Belediyespor Antrenörü Soner Erdurmuş, Kasımpaşa'ya elenmelerine rağmen sergiledikleri oyundan dolayı futbolcularını tebrik etti.

Karşılaşmada 30. dakikaya kadar denk bir mücadele olduğunu aktaran Erdurmuş, "Buraya 2-1'in dezavantajıyla geldik. Kasımpaşa'dan daha fazla pozisyon bulduk. Süper Lig takımları, yaptığınız 1-2 basit hataya hemen cezayı kesiyor. Oyuncu kardeşlerimi sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İki maçta da rotasyon yaptık. Hedefimiz şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e çıkmak." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:38
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Menemen Belediyespor
  4. Mustafa Denizli
  5. soner erdurmuş
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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