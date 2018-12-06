



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yendikleri 5. tur ilk maçında oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, maçta sakatlanan Michael Frey'in durumundan dolayı endişeli olduğunu aktararak, "Benim için onun durumu çok önemli. Onu kullanamayabiliriz. Endişeliyim. İyi olan şey, bugün aldığımız galibiyetti. Genç kalecimiz Berke'nin de gol yememesi önemliydi. Genel olarak performansımızdan mutlu değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karşılaşmada iyi futbol oynayamamalarının sebebini de anlatan Koeman, şunları kaydetti:

"Futbolcular oynamak istiyor ama bazen sahada oldukça aşırıya kaçıyorlar. Çok fazla koşuyorlar. Topu oynamak yerine çok koştuğunuzda hata yapıyorsunuz. Rakibimizin bu akşam 3 önemli fırsatı vardı. Gol yemediğimiz için şanslıydık. Orta sahada rakibimize üstünlük kurmakta zorlandık."

Gol yollarında etkisiz olmalarıyla ilgili Koeman, "Gol atamama sorunumuzu oyuncularımız değiştirmeli. Belki bir sonraki maçı ben oynarım ama bu bir işe yaramaz. Umarım Slimani'nin attığı gol, öz güvenini yukarı taşır. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü hem rakip hem de bizim için çok önemli bir maç var. Tabii maç kazanmak için de gol atmak zorundasınız." diyerek sözlerini tamamladı.





- Kalpar: "Keyifli bir maç oldu"





Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

Öz güvenli bir oyun sahaya yansıttıklarını anlatan Kalpar, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan iyi bir karşılaşma oldu. Çok daha fazla öz güvenle oynadık. İlk yarıda yakaladığımız fırsatları gole çevirebilirdik. İlk yarıda penaltımız verilmedi. İkinci yarıda da oyunun ağırlığı bizdeydi. Keyifli bir maç oldu. İkinci yarıda penaltı pozisyonlarımız vardı, hakem birini verebilirdi. Böyle rahat bir maçta iyi bir maç yönetmedi. Son dakikada bizim lehimize de hata yaptı, bunu da söylemem lazım. İki takımı da kutluyorum. Ligde ilk yarının sonuna 3 maç kaldı. Biz ligi düşünüyoruz. Kupa bizim için çok önemli değil."