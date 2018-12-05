



ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Deplasmanda, iki ayaklı bir maçta gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takıma karşı İstanbul'da hem tedbirlerimizi alıp hem de kazanmak için uğraşacağız." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'a ligdeki mücadelesinde başarılar diledi.

Tarihlerinde iki defa Türkiye Kupası finali oynadıklarını ancak kazanamadıklarını belirten Avcı, "Kupa da bizim için hedeflerden biri." diye konuştu.

Abdullah Avcı, sahada zorlu bir mücadele verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda, iki ayaklı bir maçta gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takıma karşı İstanbul'da hem tedbirlerimizi alıp hem de kazanmak için uğraşacağız. İki takım adına da yorucu bir maç oldu. Kırmızı kartlar, iki takım adına da iyi olmadı. Son maçı oynamıyoruz, ligin daha 20 maçı var. Biraz daha sakin kalmamız gerekiyor. Şu an için deplasmandan gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takımla ikinci maçı yapacağız."





- Adana Demirspor cephesi





Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımlarının her hafta üstüne koyarak gittiğini dile getirdi.

Taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Vural, önemli rakiplerine karşı zaman zaman iyi pas yaptıklarını ve maça hakim olduklarını ifade etti.

Vural, "İyi oynadık ama kazanamadık." cümlesini sevmediğini aktararak, "Güzel bir akşamı geride bıraktık. İnşallah bu üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek'te ayın 17'sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Vural, kulüp başkanı Murat Sancak'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.