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Maçın ardından

- Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:"İlk maçtan 4-1 gibi bir skorla ayrıldığımız için mutluyuz"- 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu:"4-1'lik skor bizi biraz etkileyecek gibi duruyor"

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:20
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği 1461 Trabzon'u 4-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, iyi oynayarak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Taşdemir, rakibin iyi bir takım olduğunu belirterek, "Zor bir maçtı. Seribaşı olmayan bir takımla oynadık. Ancak 1461 Trabzon, mücadele gücü ve oyun anlayışı iyi bir ekip. Diri bir takım, daha önce de kendilerini takip etmiştik." diye konuştu.

Maç boyunca hava şartlarının ağır olduğunu aktaran Taşdemir, "Takımım iyi oyun ortaya koydu. Oyuncularımın performansından memnunum. İlk maçtan 4-1 gibi bir skorla ayrıldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.


- Zıvalıoğlu: "Gol atacağımızı biliyorduk"


1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu, alınan sonucun rövanş maçında kendilerini olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti.

İlk yarının son dakikasında duran toptan kalelerinde gol gördüklerini anlatan Zıvalıoğlu, "İlk yarı bizim istediğimiz düzeyde, pozisyon vermeden iyi mücadele ettik. İkinci yarıya çıkarken yediğimiz golün bize olumlu etki edeceğini düşündük. Gol atacağımızı da biliyorduk. Golü de bulduk ancak ondan sonraki skor bizi biraz etkileyecek gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp olarak asıl amaçlarının oyuncu yetiştirmek olduğunu kaydeden Zıvalıoğlu, "Aslında skorla ilgilenmiyoruz. Bizim isteğimiz, bu çocuklar nerede olduklarını görsün ve daha üst seviyeye doğru çıksın. Asıl amacımız bu." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:20
  1. 1461 Trabzon
  2. Futbol
  3. Hamdi Zıvalıoğlu
  4. İsmet Taşdemir
  5. Ümraniyespor
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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