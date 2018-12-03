0553 313 94 23

Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman:"Oyuncularımız son ana kadar büyük bir mücadele gösterdi. Şans da yanımızda olsa kazanabilirdik"

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:40
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, sözlerine 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü hatırlatarak başlayarak, "Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek bizim için son derece güzeldi. Ben Hollanda'da epilepsi derneğinin bir elçisiyim .Benim kızım da bir epilepsi hastası. Çocuklarla bugün sahada olmak çok önemliydi." dedi.

Karşılaşma boyunca 36 orta yaptıklarını dile getiren Koeman, "Maçın en etkili pozisyonlarını biz ürettik. Oyuncularım maç boyunca ölümüne mücadele etti. Yorumları anlayabiliyorum. Normal bir durum değil bu. Bunu gayet iyi biliyorum. Şu an benim için en önemlisi, elimdeki oyuncularla bu durumla başa çıkmam gerekir. Oyuncularımız son ana kadar büyük bir mücadele gösterdi. Şans da yanımızda olsa kazanabilirdik. Galibiyete ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Oyuncularımla ilgili kesinlikle şikayetçi olamam." ifadelerini kullandı.

Zor bir takvimden geçtiklerini aktaran Koeman, İslam Slimani'nin performansıyla ilgiliyse, "Oyuncularım makine değil. Slimani'nin buraya gelmeden önce daha iyi işler yaptığı dönemler var. Hala Fenerbahçe'nin futbolcusu ve ona inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bu durumla başa çıkabilirim"


Cezalı oyuncularının olduğunu ve ellerindeki kadroyla mücadele ettiklerini belirten Koeman, "Bu durumla başa çıkabilirim. Elimdeki durumla başa çıkmak mecburiyetindeyim. Eğer pozitif olmazsam bırakmam gerekir." dedi.

Milli maçlar nedeniyle FIFA'yı da eleştiren Koeman, şunları kaydetti:

"Çok fazla maç oynuyoruz. 15 oyuncumuz milli takımına gitti. FIFA, umuyorum bu konuyla ilgili bir şey yapar. Çok fazla seyahat ve maç oynuyorlar. Birlitke çok fazla idman yapamıyoruz. Perşembe günü bir maç daha var. Başka takımlar için de bu geçerli. Pazar, perşembe oynamaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:40
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Koeman
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dakar'daki uluslararası fuarın güvenliği Türk yapımı zırhlı araca emanet
    1. Dakar'daki uluslararası fuarın..
    2. "Çevre İçin Engelsiz Adımlar" defilesi
    3. Yeni kütle çekim dalgaları kayda alındı
    4. Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar..
    5. Neustadter, Kasımpaşa'yı seviyor!..
    6. "Türkiye ve Rusya, F-35'lere karşı..."
    7. Mustafa Denizli'den kural hatası yorumu!
    8. Macron'dan protestolarda görevli..
    9. Maçın ardından
    10. Instagram gençler için yakın..
    11. Kasımpaşa yine Fenerbahçe'yi yenemedi
    12. CHP'den seçim vaadi: İstanbul'u Paris..
    13. İHH'dan İran ve S.Arabistan'a çağrı
    14. Kremlin sözcüsü Peskov, neden Türkçe..
    15. Suudi Arabistan ile Cezayir..
    16. Maçın ardından
    17. Haftanın kazananı Beşiktaş oldu!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
    19. Koeman'dan yıldız oyuncuya eleştiri:..
    20. Maçın ardından
    Maceracı ilk kez konuştu
    Maceracı ilk kez konuştu
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz