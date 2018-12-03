



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, sözlerine 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü hatırlatarak başlayarak, "Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek bizim için son derece güzeldi. Ben Hollanda'da epilepsi derneğinin bir elçisiyim .Benim kızım da bir epilepsi hastası. Çocuklarla bugün sahada olmak çok önemliydi." dedi.

Karşılaşma boyunca 36 orta yaptıklarını dile getiren Koeman, "Maçın en etkili pozisyonlarını biz ürettik. Oyuncularım maç boyunca ölümüne mücadele etti. Yorumları anlayabiliyorum. Normal bir durum değil bu. Bunu gayet iyi biliyorum. Şu an benim için en önemlisi, elimdeki oyuncularla bu durumla başa çıkmam gerekir. Oyuncularımız son ana kadar büyük bir mücadele gösterdi. Şans da yanımızda olsa kazanabilirdik. Galibiyete ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Oyuncularımla ilgili kesinlikle şikayetçi olamam." ifadelerini kullandı.

Zor bir takvimden geçtiklerini aktaran Koeman, İslam Slimani'nin performansıyla ilgiliyse, "Oyuncularım makine değil. Slimani'nin buraya gelmeden önce daha iyi işler yaptığı dönemler var. Hala Fenerbahçe'nin futbolcusu ve ona inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bu durumla başa çıkabilirim"





Cezalı oyuncularının olduğunu ve ellerindeki kadroyla mücadele ettiklerini belirten Koeman, "Bu durumla başa çıkabilirim. Elimdeki durumla başa çıkmak mecburiyetindeyim. Eğer pozitif olmazsam bırakmam gerekir." dedi.

Milli maçlar nedeniyle FIFA'yı da eleştiren Koeman, şunları kaydetti:

"Çok fazla maç oynuyoruz. 15 oyuncumuz milli takımına gitti. FIFA, umuyorum bu konuyla ilgili bir şey yapar. Çok fazla seyahat ve maç oynuyorlar. Birlitke çok fazla idman yapamıyoruz. Perşembe günü bir maç daha var. Başka takımlar için de bu geçerli. Pazar, perşembe oynamaya devam edeceğiz."