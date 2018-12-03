



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada istemedikleri bir sonuç olarak iki puan kaybettiklerini ifade etti.

Oyunun geneline bakıldığında topa daha çok sahip olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"İlk yarı istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda ikinci golü bulma hedefimiz vardı. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. Rakip bulduğu iki şuttan birisini değerlendirdi ve karşılaşmadan 1 puan aldı. Ancak biz iki puan kaybettik. Kaybedilen iki puan tabii bizi üzüyor. Sonuçta 3 puan almış olsaydık bugün daha üst sıralarda olacaktık. Ancak şu an 6'ncı sıradayız, kaybedilen bir şey yok. İlk yarının sonuna kadar önümüzde 3 maç daha var. Önümüzdeki 3 maçta bu kaybedilen 2 puanı telafi edeceğiz."





- Akhisarspor cephesi





Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, karşılaşmaya iyi başlamadıklarını, ilk yarıda istedikleri oyun düzenini eksik futbolcularının bulunması nedeniyle oturtamadıklarını belirtti.

Stoper ve santrfor bölgesinde eksiklerinin olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"İki mevkide eksikliğimiz olunca bazı oyunculardan fedakarlık istiyoruz. Onlar da elinden geleni yapıyor ama mevkisi olmadığı için takım düzeninde ilk yarı itibarıyla düzensizlik yaşadık. İkinci yarı ise yaptığımız hamle karşılığını buldu ve oyun düzenimizin oturmasını sağladı. İlk yarı, Malatya'nın üstünlüğüyle geçti, top ayağımızdayken çok kötü tercihlerde bulunduk. İkinci yarı başka bir takım gibiydik, sonradan giren oyuncular çok katkı yaptı. Antalyaspor deplasmanından sonra Malatya deplasmanında aldığımız bu 1 puan da çok değerli. İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı."

Arslan, bir basın mensubunun "Seleznov neden kadroda yok?" sorusuna, "Onun tercihiydi gitmek, benim değildi. Biz de gidene 'Kal' demeyiz. Yani ihtiyaçlara göre de futbolculara karşı başımızı öne eğemeyiz. Bazen çok ihtiyacınız olsa bile insanların kendi tavrı ve davranışı aslında kendi yerini yapıyor. Biz ona kötü davranmadık o burada olmak istemedi." yanıtını verdi.