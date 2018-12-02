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Maçın ardından

- Giresunspor Teknik Direktörü Kalpar:"İyi mücadele edip 5 gol yemek, herkesi üzüyor"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Giresun gibi zorlu bir deplasmanda alınan 5-1'lik skor bizim için çok anlamlı"

02 Aralık 2018 Pazar 21:36
Maçın ardından


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Ligin 14. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'e 5-1 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, iyi mücadele etmelerine rağmen farklı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında çok acı bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Henüz 2. dakikada gol yediklerini ve maça adeta 1-0 mağlup başladıklarını belirten Kalpar, şöyle konuştu:

"Skorun altından kalkma adına iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Devreyi 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda golü de bulduk. Hemen ardından kendi kendimize yarattığımız pozisyondan gol yedik ve 2-1 mağlup duruma düştük. Üçüncü golden sonra oyun disiplininden koptuk. Çok acı bir mağlubiyet. Üzücü bir skor. Çok kolay gol yiyen bir takımız. İyi mücadele edip 5 gol yemek, herkesi üzüyor."


- Altıparmak: "Mutlaka kazanmamız gerekiyordu"


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Giresun deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

"Mutlaka kazanmamız gerekiyordu." ifadesini kullanan Altıparmak, "Rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatmak için kazanmayı hedefledik. İkinci yarıda rakip açıldı ve üzerimize geldi. Biz de fırsatları değerlendirdik. Giresun gibi zorlu bir deplasmanda alınan 5-1'lik skor bizim için çok anlamlı. İkinci yarıda futbol adına her şeyi yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:36
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
  3. Giresunspor
  4. Hüseyin Kalpar
  5. Mehmet Altıparmak
  6. TFF 1. Lig

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