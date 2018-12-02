



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde konuk ettiği Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Taşdemir, Osmanlıspor'un iyi bir maç çıkardığını belirterek, "Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk. Osmanlıspor ilk yarıda da maçı koparabilirdi. Ancak ilk yarı şans bizden yanaydı. Devreye 2-0 geride girebilirdik." diye konuştu.

İkinci yarı ortaya koyulan performansın yeterli olmadığını aktaran Taşdemir, "İkinci yarı golü yedikten sonra reaksiyon gösterdik. Ancak olmadı. Futbolda bunlar var. Kalan üç maçımıza konsantrasyon sağlamalıyız. Bu maçları kazanarak hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Özköylü: "Bu şekilde devam etmeliyiz"





Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle 3 puanın yanı sıra öz güven de kazandıklarını ifade etti.

Çok değerli bir üç puan elde ettiklerini vurgulayan Özköylü, "Ümraniyespor gibi lig ve kupada toplamda son 11 maçında hiç yenilmemiş bir takıma karşı deplasmanda kazandık. Sahadaki planımız, uyguladığımız strateji her şey mükemmel işledi. Oyuncularım fedakarlık gösterdi ve sorumluluk aldı. Ne söylediysek bunları en doğru biçimde sahaya yansıttılar." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerini sürdüren tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Takımımın en büyük sorunu öz güvendi. Yaşanan süreçler, alınan puanların azlığı takımı olumsuz etkiledi. Bu maç bize moral motivasyon anlamında katkı sağlayacak. Bu şekilde devam etmeliyiz. İnancımızı, isteğimizi bu şekilde sahaya yansıttığımız sürece Osmanlıspor lig yarışında olacaktır. İyi bir takımız. Sadece kendimizi bulmamız gerekiyordu."