



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin, "Kazanmayı başardık bu da son derece mutluluk verici bir durum." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyasporlu taraftarlara sıcak karşılama için teşekkür etti.

Bütün çabasının kendilerine değer veren insanları mahcup etmemek olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa ile aramızda 2 puan var. Alanyaspor maçı tam bir yön tayin etme maçıydı bizim için. Rakip takım son hafta oynadığı karşılaşmada 5-0'lık bir galibiyetle buraya geldi. Maçın başında Alanyaspor daha üstün oynuyordu. Rakibe karşı tek şansımız ilk yarıda kontrol sağmaya çalışmaktı. Açıkcası ilk yarı zaman zaman oyunu kontrol altına alma çabamızla, Alanyaspor'un da bunu vermeme çabası var. Tek olumlu tarafımız kazanma duygusunu yaratacak aksiyonlar oldu. Ofansif anlamda oyunu kontrol ettiğimiz söylenemez. İkinci yarı değiştirmemiz gereken en önemli şey baskıyı artırmaktı. Bu duyguyla başladık. Penaltı ve sonraki süreçte maç bizim için olumlu tarafa döndü. Özellikle rakibin 10 kişi kaldığı süreçten sonra ikinci golü bulamamız oyuncuların oyunu daha kontrollü götürmesine sebep oldu. Sonuçta kazanmayı başardık bu da son derece mutluluk verici bir durum."

Kocaman, VAR sistemine ilişkin ise "VAR işi gerçekten ilginç bir olay. Faydasından bahsedelim. Hakemlerin hata oranını ciddi anlamda azaltıyor. Bariz hata oranını ortadan kaldırıyor. Teknolojinin futbola getirdiği büyük bir yenilik. Ancak tüm dünyada yaşanan anlık haz duygusu ortadan kalkıyor gibi." değerlendirmesinde bulundu.





- Yalçın: "Oyunu biz kontrol ettik, rakip bizi kontrol etti"





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu biz kontrol ettik, rakip bizi kontrol etti. Sabırlı ve bekleyerek oynadık. İlk 45 dakikada söylenecek fazla bir şey yok. İkinci yarı bizim için iyi olmadı. İkinci yarı çok fazla bireysel hatalar yaptık. Özellikle penaltı ve ikinci gol. Üzgünüz tabii ki. Biraz daha fazla çalışmamız gerekir. Bu tür müsabakalarda böyle hatalar yaparsanız oyunu kaybedersiniz. Çok da önemli değil uzun bir lig. Önümüzde oynayacağımız çok müsabaka var. Puan cetvelinde çok sağlıklı bir yerde değiliz ama çok kötü bir yerde de değiliz."

Sergen Yalçın, ilk yarı için 20 puan hedefi koyduklarını anımsatarak, önlerindeki 3 maçı da kazanarak bu hedefe yaklaşmak istediklerini sözlerine ekledi.



