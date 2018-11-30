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Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:- "Verilere baktığımızda daha çok orta yapan, şut çeken ve topa sahip olan taraf bizdik ancak sonlandırmada sorun yaşadık"- "MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal:- "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi"

30 Kasım 2018 Cuma 22:55
Maçın ardından


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, iyi oynadıklarını ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir gece geçirdiklerini ve üzüntülü olduklarını belirtti.

Kazanmak için bir türlü maç içerisinde beklenen seviyeye çıkamadıklarına değinen Buruk, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Çok fazla pozisyona girdik ama kalemize ilk gelen ilk top gol oldu. Geri gelen topları biz aldık. Verilere baktığımızda daha çok orta yapan, şut çeken ve topa sahip olan taraf bizdik ancak sonlandırmada sorun yaşadık." diye konuştu.

Üçüncü bölgeye kadar iyi gittiklerini ama son vuruşlarda eksiklik yaşadıklarını kaydeden Buruk, şöyle devam etti:

"Maçı 1-0'dan çevirmek önemli ama bir penaltıdan yararlanamadık. Oyuncularımızın üzerinde bir baskı var ve bunu kıramadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Penaltıyı atabilsek farklı olabilirdi. Her şeyi denedik. Topu içeri atamayınca maçı kazanamıyorsunuz."

Okan Buruk, rakiplerinin Rize'ye bir puan için geldiğini savunarak, "Bir puana oynadılar. Kalecileri oyun boyunca vakit geçirdi ve hakem buna müsaade etti. Maçın sonuna eklenen 4 dakika sadece kaleci için eklenebilirdi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Genel olarak hakemin yönetiminden memnunuz." yorumunu yaptı.


- Kartal: "Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize'ye 6-7 oyuncudan yoksun geldiklerini aktardı.

Sakat ve cezalı oyuncuları olduğuna dikkati çeken Kartal, "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi. 38 yaşındaki Sedat, 11 kilometre koştu. İlk yarı öndeyken El Kabir golü kaçırdı. Farkı ikiye çıkarsak sonuç çok daha değişik olabilirdi. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı 2-0'i bulsak maçı koparabilirdik." ifadelerini kullandı.

Takım olarak ikinci yarıda geri yaslandıklarını anlatan Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakibimiz güzel bir gol attı. Penaltıyı kurtararak, Süper Lig'de ilk kez şans verdiğimiz Türk futboluna armağan edeceğimiz kaleci Altay takıma moral verdi. Arkadaşlarını yönlendirmesi ile takıma güven verdi. Ligde ilk maçı ve 19 yaşında oynattık. Oyunun son bölümünde pozisyonlarımız var. Eksiklerimize rağmen bir puan aldığımız için mutluyuz. Zaten yeterince eksiğimiz var. Oyuncular birbirine güvenerek mücadele etti. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:55
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