



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu yarış, daha ligin 13. haftası, yani üçte biri bitti, büyük bir bölümü ve uzun bir süresi daha var. Onun için ayaklarımızı sağlam basarak, doğru çalışarak, bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız." dedi.

Avcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, tarihi ve seyirci kültürü olan bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Buldukları penaltı golüyle öne geçtiklerini kaydeden Avcı, maç içinde kenarları kullanmak istediklerini, bunda da başarılı olduklarını söyledi.

Avcı, rakiplerinin kendilerinden daha fazla topa sahip olduğunu belirterek, "Deneyimli ve yaşlı takım olmamıza rağmen rakipten daha fazla mesafe kat ettik. Top, 64 dakika oyunda kaldı. Belki farklı da kazanabilirdik, gol de yiyebilirdik, ancak takımın taktiğe sadık kalmasından çok memnunum. Futbolun değişkenleri var, hatalar olabiliyor. İki deplasmanda 6 puan aldık, herkesi tebrik ediyorum. İyi organize olmuş bir takıma karşı galibiyet aldık." diye konuştu.

Ligde zirve yarışının içinde olduklarına dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene itibarıyla da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 34 hafta yarışın içindeydik. Bugün itibarıyla şöyle düşünülmesin 'onlar yok siz varsınız' erkenden bitmesi gerekir gibi bir durum yok. Onlar futbol kültürüne sahip, şampiyonluklar yaşamış, geri dönüşleri olan büyük camialar. Bunlarla birlikte yarışa girmek, son 4,5 senedir ilk 4'ün içinde olup, son 2 sene de şampiyonluğu kovalamak son derece değerli. Onun için bu yarış, daha ligin 13. haftası, yani üçte biri bitti, büyük bir bölümü ve uzun bir süresi daha var. Onun için ayaklarımızı sağlam basarak, doğru çalışarak, bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız."

Abdullah Avcı, başka takımlarla adının anılması konusunda ise "Bizimkisi bir roman herhalde, 12 senedir bir hikaye, bir roman. Doğru şeyler yapıyoruz ki buralarda adımız geçiyor. Onun için teşekkür ederiz. Şu an itibarıyla bütün ekiple konsantrasyonumuz güzel bir hikayeyi doğru bir şekilde sonuçlandırmak." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin kazandıkları penaltı pozisyonunu tekrar izleyip izlemediğini sorması üzerine Avcı, "İzleme fırsatım olmadı. VAR'la ilgili düşüncem genel olarak söylüyorum; hatalar mutlaka olacaktır ama toplamda bunun istatistikleri tutuyorlardır. Toplama baktığımda büyük bir oranda doğru bir karar verilmiş olacaktır." değerlendirmesini yaptı.



