



BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 10 kişi kalmalarına rağmen beraberlik golünü bulduklarını söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok kötü başladıklarını anlatarak, "Aslında biraz daha agresif ve tempolu başlamamız gerekiyordu. Biraz daha önde baskı yapmalıydık. Maalesef ilk 15-20 dakika onların oynamalarına müsaade ettik. Çok geride kaldık, oyunu kabul ettik. Daha agresif olmamız lazımdı." dedi.

Yedikleri gol ve arkasından gelen kırmızı karttan sonra daha farklı bir oyun oynadıklarına dikkati çeken Özköylü, şöyle konuştu:

"Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok farklı bir direnç ve mücadele ortaya koyduk. Sahada daha fazla pozisyon üreten bir Osmanlıspor vardı. Maçta 10 kişi kaldıktan sonra rakibe pozisyon vermedik diyebiliriz. Kısmet 1 puanmış. Ben oyuncularımızın 10 kişi ile ortaya koyduğu mücadeleden ve performanstan son derece memnunum. Biz aslında galibiyeti hak ettik. Kendi adımıza bu maçı galibiz gibi düşüneceğiz. Tabii ki 1 puan alacağız ama kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız çünkü kazanacak bir oyun oynadık. Kazanmayı da hak ettik ama olmadı."





- Karşılaşmanın Bolu'da oynanması





Özköylü, Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle karşılaşmanın Bolu'ya alınmasına da tepki gösterdi.

Kendisinin bu konu hakkında konuşmasının çok doğru olmayacağını anlatan Özköylü, "Bizim bir hafta önce oynadığımız İstanbulspor maçında saha şimdikinden daha kötüydü. O hafta biz maç oynadık. Bu hafta ne hikmetse maç oynatılmadı. İnanın daha kötüydü." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, "Karşılaşma Ankara'da oynanması sonucu etkileyebilir miydi?" sorusuna Özköylü, şu cevabı verdi:

"Maçın gidişatı, yaşanan kırmızı kart olayı, bazı şeyleri etkiliyor. Ama bizim alışık olduğumuz bir sahamız var. Atmosfer ve ortam bize uygun. Yani bu bizi belki avantajlı duruma getirebilirdi. Burada hiç seyircimiz yoktu. Deplasmanda gibi oynadık. Elazığspor taraftarının daha fazla sesi çıkıyordu."

Osman Özköylü, bu maçın Ankara'da oynanmasında hiçbir sakınca olmadığını da vurgulayarak, "Tarihte ilk defa bir maçın 1 gün öncesinden iptal edilir gibi bir durum oldu. Bu da aslında çok akla mantığa sığmıyor. Bunun arkasında nasıl bir düşünce ve planlama var bilmiyorum. Belki de onlar haklıdır. Neticede biz buraya geldik. Belki bizim 2 puanımıza mal oldu. Ankaragücü gitti deplasmana belki onların da puanına mal oldu verilen bu karar. Bunu da böyle düşünmek lazım." yorumunu yaptı.





- Tetiş Yapı Elazığspor cephesi





Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise kazanılan her puanın çok önemli olduğuna değinerek, "Deplasmanda ya da sahanızda puan çok önemli. Özellikle bizim gibi alt sıralardaki takımlar için her puan kıymetli." dedi.

Maçın gidişatına bakıldığı zaman rakipleri kırmızı kart görmeden önce topa daha fazla sahip olduklarını aktaran Kaynak, "Maçı istediğimiz gibi yönlendirebiliyorduk. Ne zaman 10 kişi kaldılar ileride istediğimiz kadar top tutamadık. Daha üretken olmamız lazımdı. Bize yakışmayan bir ikinci yarı oynadık. Oyuncu arkadaşlarımı ne olursa olsun aldıkları puandan dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



