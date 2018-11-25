



TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bildikleri, inandıkları doğrularla çalıştıklarını, coşkuyla güzel şeylerin ortaya çıktığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Ekranları başında dua ile destek olan, heyecanla maçları takip eden, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelip tribünde destekleyenlere teşekkür ederim. Oyuncu kardeşlerime gösterdiği coşku ve maçın başından sonuna kadar kültürümüze sahip çıkıp duruş gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hepimize galibiyet hayırlı olsun." dedi.

Futbolun her zaman sonuçsal olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Karaman, "Yeni Malatyaspor karşısında 5-0 gibi ağır bir yenilgi aldık ama orada da 3-0 öne geçebilirdik. Bugünkü maç bile berabere bitebilirdi. Biz yine aynı şekilde çalıştık, analizimizi yaptık. Kendi bildiğimizle inandığımız doğrularla çalıştık, coşkuyla güzel şeyler ortaya çıktı." diye konuştu.



Karaman, 5 Trabzonlu oyuncunun forma giymesi ve Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen gibi genç oyuncuları sahaya sürmesine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İstediğimiz sonucu alamasaydık bu kadar genç tecrübesiz çocukları neden sahaya sürdünüz diye eleştiriler olabilirdi. 20 yaşlarını aşmış oyuncuyu genç tecrübesiz deyip de farklı yorumlamamızın manası yok. Tabii ki meyvenin olgunlaşma zamanı vardır. En uygun zamanı bulup tadını alacağınız zamanda yemelisiniz. Futbolcularımızı da böyle düşünmelisiniz. Abdülkadir, Yusuf daha önce Türk futboluna sunulmuş değerlerdi. Uğurcan kardeşimize de bu şansı verdik. Son derece iyi, aslanlar gibi kullandılar. Canlı istekli gayretliydiler. Onur da ilk geldiği dönemde bu takımın formasını almıştı, milli takımın kalesini uzun yıllar koruyacak demiştik. Uğurcan inşallah uzun yıllar milli takım kalesini koruyacak, kulübümüze hizmet edecek. Pilot takımımız da var. Allah nasip ederse 3 yıl içinde gururla Türk futboluna sunacağımız gençler gelecek."

Fenerbahçe maçının taktiği ile ilgili bir soruya Ünal Karaman, şöyle cevap verdi:

"Fenerbahçe forvet hattında iyi ve kaliteli futbolculara sahip. Frey olsun, Slimani olsun, bunlara bir de Ayew ve Valbuena'yı eklediğimizde iyi bir bir forvet hatları var. Ama bu maçta onların bu artıları bizim artımıza dönüştü. En güçlü yerleri forvetleriydi. Bu forvetlerin arasına girdik, kanatlardan içeri girmeye çalıştık. Onazi'yi göbeğe yerleştirdik. Coşkuyla istediği doğruları yapmaya çalışan iki takımın mücadelesi oldu. Sadece sol bekimizin tek başına 5-6 gol atabileceği bir maçı az kalsın berabere bitiriyorduk."



