TRABZON (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Trabzonspor karşısında son ana kadar mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Maçın sonlarına doğru 2-1'i yakaladık hatta maçın en sonunda bana göre 2-2 olmalıydı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, ilk yarıda küçük bir sorun yaşadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un, kendi yarı alanımızda oynamasına izin verdik. Daha fazla baskı yapmalıydık. Rakip bize göre daha dinç, taze gözüktü." şeklinde konuştu.

Bunu bahane olarak kullanmadığını vurgulayan Koeman, "Kullanırsam adil davranmış olmam. Top daha çok onlarda kaldı. Penaltı oldu, Harun muhteşem kurtardı. İlk yarı çok iyi değildik ama 2-3 pozisyon ürettik. Çok kolay top kaybı yaşadık. İlk dokunuşu, pasları istediğimiz gibi yapamadık. Top kaybı yaşadık. Bu da sorunlar oluşmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek fırsatlar bulduğunu dile getiren Koeman, şöyle devam etti:

"2-0 dan sonra da yine bitirecek noktaya getiremediler. Bizim gole, maça inancımız devam etti. Maçın sonlarına doğru 2-1'i yakaladık hatta maçın en sonunda bana göre 2-2 olmalıydı. İyi bir maç çıkarmadık ama buna rağmen oyuncular inançlarını son ana kadar korudular. Çok çalıştılar, çok mücadele ettiler, şans yanımızda olsa 1 puan almış olacaktık. Normal şartlarda Trabzonspor, ikinci yarıda maçı bitirmeliydi."

"Son 5 yılda Fenerbahçe'nin kalesine en fazla şut çekilen maç oldu, düşüşün nedeni milli aramı yoksa başka şeyler mi?" şeklindeki bir soru üzerine Hollandalı çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bahane olarak hiçbir şeyi kullanmayacağım. Maçtan önce oyuncularıma bahaneler bulmak, kullanmak kolay ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Az önce söylediklerimde sorunun ne olduğunu anlattım. Şans olsa 2-2 olabilirdi. İyi oynamadık ama oyuncular mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüler. Antrenörlerin hayatında da böyle şeyler var. Her hoca her maçı kazanmak ister ama her zaman kazanamazsınız. Futbolun içinde bunlar var, bu da işimizin bir parçası."

Erwin Koeman, bir gazetecinin Fenerbahçe'nin kümede kalma hattının hemen üzerinde olduğunu hatırlatması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbolu herkes galibiyet için oynar. Geçen haftalarda iyi mücadele sergilediğimizi düşünüyorum. Bugün kaybettik, sıralamamızı biliyoruz iyi yerde değiliz. İyi sıralamada değilseniz kaybederseniz sorun yaşıyorsunuz tabii ki. Çok çalışıp, savaşıyoruz mücadele ediyoruz, bu durumdan çıkmak için bu çok önemli."