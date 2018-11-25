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Maçın ardından

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- "Yediğimiz erken gol istediğimiz oyunu sergilememize engel oldu"

25 Kasım 2018 Pazar 21:30
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Bulut, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, güçlü bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirterek, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kasımpaşa, yaptığımız bireysel hataları cezalandırdı. Yediğimiz erken gol istediğimiz oyunu sergilememize engel oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda hücumda etkili olmaya çalıştıklarını aktaran Erol Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Kasımpaşa, ikinci golü attıktan sonra hızlı hücumlarla bulduğu pozisyonları değerlendirdi ve haklı bir 3 puan aldı." diye konuştu.

Erol Bulut, sarı-siyahlı takımın Brezilyalı futbolcusu Guilherme'nin maç kadrosunda yer almaması ile ilgili bir soruya, "Guilherme bizim için çok değerli bir futbolcu. Eski takımı Benevento'da yaşadığı baldır sakatlığı nüksetti. Bu yüzden onu kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Guilherme'nin yokluğu bizi hücum anlamında etkiledi. Tedavi süreci 1-2 hafta sürecek." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:30
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