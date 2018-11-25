



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kazanmak için sahaya çıktıkları derbi maçta 1 puan aldıklarını söyledi.

Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini desteklemek için stada gelen taraftarlara teşekkür etti.

Karşılaşmanın her iki yarısında da birçok gol pozisyonu yakaladıklarını aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Kazanmak istediğimiz bir derbiydi ama 1 puan aldık. Oyuncularımı tek tek kutlarım. 10 günlük sürede takımı bu raddeye getirdik. Bu kadar pozisyona girdik, sonuç olarak olmasa da oyunsal anlamda başarmak adına ileriye dönük iyi şeyleri gösterdiler. Rakiplerimizin kaybettiği haftada kazansaydık bizim için avantaj olacaktı. Şimdi önümüzde 4 zorlu maç var. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Futbolcuların da bu konuda şikayetleri yok. Başkanımız da 'Hocam 24 senelik bir Süper Lig özlemi var, buna son verebiliyorsak iyi olur. Sen bu 5 maçta takımı değerlendir.' dedi. Biz de değerlendirme yapacağız. Herkes burada pozitif gidiyor. Sonuç olarak ikinci devre maç kaybetmeyen, takviyeler yapılmış bir kadro söz konusu olabilir. Gönül ister ki bu kadrodan kimse gitmesin, bu futbolcularla oynayalım. Biz Adana Demirspor olarak bir üst lig için uğraş vereceğiz."





- Adanaspor cephesi





Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, daha önce de birçok derbide görev aldığını ancak bugünkünün çok farklı bir atmosferde oynandığını dile getirdi.

Rekabetin güzel bir şey olduğunu aktaran Demirbakan, şunları kaydetti:

"Hakem sahada düdüğü çaldığında analiz falan kalmaz, analiz her şeyi göstermez. Benim için oyun içi analiz önemlidir. Bugün 1 puan aldığımız için sevinçliyim. Golden sonraki dakikaları kullanamadığımız için futbolcular, beraberliği koruma telaşına girdi. Galibiyet golünü de atabilirdik, rakip gol yemenin moral bozukluğunu yaşadı. Biraz daha disiplinli olsak galip gelebilirdik. Attığımız golden sonraki 9 dakika benim için 90 dakikadan daha önemliydi, bilinçli çıkabilsek gol atabilirdik, galip gelebilirdik. Yılmaz hocaya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Taraftarımıza, yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyorum."

Öte yandan, karşılaşmanın ardından bazı futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, sahaya girmeye çalışan bazı taraftarlar da gözaltına alındı.