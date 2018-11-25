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Maçın ardından

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Şampiyon olmak istiyoruz"- Boluspor Yardımcı Antrenörü Osman Bilik:"Önümüzdeki hafta Adana Demirspor karşısında bu maçı telafi edeceğiz"

25 Kasım 2018 Pazar 19:11
Maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, final niteliğindeki bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Maç öncesinde karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini anlatan Altıparmak, "Maça iyi odaklandık. İlk yarı golü isteyen taraftık. İlk yarının sonunda gelen gol, belki de her hocanın isteyeceği bir dakikada gelen goldü. Devre arasına 0-0 girsek belki bizim açımızdan iyi olmayabilirdi." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, oyuncularını kutlayıp, taraftara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün önemli olan kazanmaktı. Onu da başardık. Skor farklı da olabilirdi ama özellikle dün Gençlerbirliği'nin kaybetmesiyle kazanmak daha da önemliydi. Taraftara teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de ilk 2'de olmak lazım. İlk yarının sonuna kadar 4 final maçımız var. Hedefimiz hem içeride hem de dışarıda kazanma. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Önümüzdeki 4 maçı da kayıpsız atlatmak istiyoruz."


- Bilik: "Talihsiz bir gol yedik"


Boluspor Yardımcı Antrenörü Osman Bilik, ligin iyi takımlarından birine karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Maçın geneline bakıldığında Gazişehir Gaziantep'in bariz üstünlüğünün olmadığını aktaran Bilik, şöyle konuştu:

"İlk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı oyunu domine etmeyi planlıyorduk ve büyük oranda da başarılı olduk. Oyunun son bölümünü 10 kişi oynadık. Buna rağmen oyunu domine ettik ama başarılı olamadık. İnşallah önümüzdeki hafta Adana Demirspor karşısında bu maçı telafi edeceğiz."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:11
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  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Mehmet Altıparmak
  5. Spor Toto 1. Lig

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