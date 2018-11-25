



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, mücadele açısından, inanmışlık açısından örnek bir maç oynadıklarını belirterek, "Üç puan adına, inanmışlığın zaferi adına, camia adına çok mutluyum." dedi.

Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde iyi bir ivme yakaladıklarını, bunu devam ettirme adına önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Giresunspor karşılaşmasının kendileri için zorlu bir maç olduğunu dile getiren İldiz, şöyle konuştu:

"Bu iyi gidişat şehrimizdeki tüm dinamikleri hareketlendirdi. Maç öncesi atmosfer müthişti. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir bütünlük içinde sahaya çıktık. Tabii ki bu atmosfer stres anlamında oyuncularıma biraz da yük bindirdi. Yukarıyı da yakalamıştık. Bu maç, bizim adımıza çok önemli bir ölçüydü. Rakibimiz de gerçekten iyi mücadele etti, onları da kutluyorum. Onlar da bir çıkış arıyordu, buradan alacakları galibiyet veya beraberlik onlara da çok müthiş bir şey olacaktı. Bu koşullar içinde başladığımız maçta enteresan şeyler yaşadık, maça mağlup başladık. İster istemez bu durum her takımı etkiler, bizi de etkiledi. Oyunumuzda biraz çelişkiler oluştu. Ancak bütün bunlara rağmen oyunu toparladık, beraberlik golünü de attık."

İldiz, devre arasına giderken oyunu bayağı toparladıklarına işaret ederek, "İlk yarı, ciddi bir mücadele içinde geçti. Zaman zaman orta sahada istediklerimizi de yapamadık, gereksiz top kayıpları da yaptık. Yaptığımız uyarılarla ikinci yarıya iyi başlarız diye düşünmüştük ancak beklenmedik bir anda 10 kişi kaldık. Ardından geriye düştük, beraberlik golünü attık. Sonrasında galibiyet golünü bulduk." yorumunu yaptı.

Oynayan, oynamayan tüm kadronun, kulübenin, teknik kadronun, yöneticilerin, camianın, Belediye Başkanı'ndan Vali'ye, taraftardan basın mensuplarına kadar herkesin galibiyet için çok güzel bir şekilde kenetlendiğini kaydeden İldiz, "Müthiş bir mücadele oldu, bu müsabakayı inancın zaferi diye düşünüyorum. Bu tür müsabakalarda bazen istediğiniz oyunu oynayamayabiliyorsunuz ama mücadele açısından, inanmışlık açısından örnek bir maç olarak düşünebiliriz. Üç puan adına, inanmışlığın zaferi adına, camia adına çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, attıkları ilk golden sonra penaltı pozisyonlarının verilmediğini savunarak, "Ne olursa olsun ikinci yarıda bulduğumuz gol, bizim galip gelmemizi sağlayacaktı. Fakat santra yapılır yapılmaz golü yediğimiz için ister istemez büyük bir sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

Karşılaşmanın 30 saniye içinde 2-1'den 2-2'ye geldiğini, Denizlispor'un gardının da yükseldiğini aktaran Kalpar, "Gardı yükselen bir Denizlispor ister istemez 10 kişi kalmasına rağmen daha etkili oynamak, kazanmak için mücadele etti. Biz de kaybetmemek için mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kalpar, rakibin üçüncü golünde çok bariz bir şekilde kalecilerine yapılan bir faulün olduğunu savunarak, şunları ifade etti:

"Hakem hatasından yemiş olduğumuz golle mağlup olduk. Ne olursa olsun yapılan mücadele bizim açımızdan iyiydi. Yemiş olduğumuz goller açısından çok kötü bir sınav verdik. İki gol atıp üç gol yiyorsak kazanma şansın yok. Ben takımım adına, kendi adıma, kulübüm adına bu maçtan çok üzgün ayrılıyorum. Aslında hak edilen bir mağlubiyet olarak değerlendirmiyorum. Kendi hatalarımızdan, küçük yanlışlarımızdan yemiş olduğumuz basit gollerle mağlup olduk. Denizlispor'u da tebrik ederim. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu tür hatalar yapmaz ve kazanırız."