Maccabi'yi salladı! İsrail o Türkü konuşuyor Devre arasında Medipol Başakşehir'den İsrail'in Maccabi Haifa takımına transfer olan Kerim Frei performansıyla göz dolduruyor.

Ara transfer döneminin son gününde Medipol Başakşehir'de İsrail'in Maccabi Haifa takımına kiralanan Kerim Frei, performansıyla göz dolduruyor. Kerim Frei, Maccabi Haifa formasıyla harikalar yaratıyor. İsrail ekibinde iki lig maçında oyuna sonradan giren ancak son karşılaşmada 11'de sahaya çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, golünü atınca ülke basınında manşetlere çıktı. 'Frei, Haifa'yı fethetti' One adlı spor sitesi 'Frei, Haifa'yı fethetti!' başlığıyla haberi yayınlarken, Kerim için övgü dolu sözler sarfetti. Haberde deneyimli futbolcu için Maccabi Haifa'ya gelen en iyi yabancı oyunculardan biri olduğundan bahsedildi.

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