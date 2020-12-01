  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Macaristan'dan Ukrayna'nın "Macar azınlığa yönelik politikalarına" tepki
Aktüel

Macaristan'dan Ukrayna'nın "Macar azınlığa yönelik politikalarına" tepki

Yeniakit Publisher
2020-12-01 01:12:49 -
Macaristan'dan Ukrayna'nın "Macar azınlığa yönelik politikalarına" tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlık konusunu NATO'ya taşıyacaklarını söyledi.

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan Macarlara ait bazı kurumlarda Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan aramaların kabul edilemez olduğunu ve bu yüzden Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın Macar karşıtı bir politika izlediğini öne süren ve Ukrayna yönetimine söz konusu siyasetini değiştirmesi çağrısında bulunan Szijjarto, Macar hükümetinin Ukrayna'daki Macarları tüm uluslararası formlarda desteklediğine dikkat çekti.

Szijjarto, ''Transatlantik topluluğun parçası olmak isteyen bir ülkenin, NATO üyesi bir ülkeye ait azınlığı sürekli olarak korkutması ve baskı altında tutması kabul edilemez. Bu olayı, salı günü düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getireceğim.'' dedi.

Ukrayna'daki Macar Kültür Derneği'nden (KMKSZ) yapılan açıklamada, SBU'nun, pazartesi ülkedeki Macarlara ait bir çok kurumda arama yaptığını açıklamıştı.

- Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de 'ensest' rezaleti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Siyaset

CHP'de 'ensest' rezaleti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP'de 'tecavüz' skandalının ardından ensest rezaleti... CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Merve Kır'ın “Bağıra bağıra 'evde kal’ deniliyo..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay