Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti
27 AB ülkesi, Karabağ meselesine ilişkin ortak bir bildirge yayınlayacaktı. Ancak açıklamada yer alan Azerbaycan karşıtı ifadeleri reddeden Macaristan ortak bildirgeyi bloke etti.
50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmayıp provokatif eylemlerini sürdürünce Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da antiterör operasyonu düzenledi. Harekat 24 saat dolmadan Ermenistan'ın silah bırakıp ateşkesi kabul etmesiyle son buldu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orbán - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan'ın haklı davasının yankıları sürüyor.
Son olarak 27 AB ülkesi Karabağ meselesine ilişkin ortak bir bildiri yayınlamak istedi.
Ancak bildiride Azerbaycan karşıtı ifadeler yer alıyordu.
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Bu ifadelere tepki gösteren Macaristan ortak bildiriyi bloke etti.
Böylelikle kınama açıklaması Macaristan tarafından engellenmiş oldu.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele tedbirlerine ilişkin hazırladığı Azerbaycan karşıtı açıklamanın başlangıçta 27 AB ülkesinin tamamının ortak açıklaması olması gerekiyordu. Ancak Macaristan bunu veto edince yapılamadı.
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