Macaristan'da hesap vakti: Orban'ın on altı yıllık kalesi sarsılıyor mu?
Macaristan’da hesap vakti: Orban’ın on altı yıllık kalesi sarsılıyor mu?

Avrupa Birliği’nin (AB) 'aykırı çocuğu' ve küresel zorbalara karşı dik duruşuyla bilinen Viktor Orban, on altı yıllık iktidarının en kritik sınavını veriyor. Macaristan’da halk, yüz doksan dokuz milletvekilini belirlemek üzere sandık başına giderken, sandıktan çıkacak sonuç sadece Budapeşte’yi değil, Brüksel’in siyasi dengelerini de kökten sarsacak. On altı yıldır ülkeyi yöneten Fidesz karşısında, Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin anketlerde önde görünmesi, Avrupa’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Macaristan’da yerel saatle sabah sıfır altı sıfır sıfırda başlayan oy verme işlemi, ülkenin geleceğini belirleyecek yüz doksan dokuz sandalye için kıran kırana bir yarışa sahne oluyor. Seçmenler, hem kendi bölgelerindeki adaylar hem de ulusal parti listeleri için çift oy kullanırken; dar bölge sistemine göre belirlenecek yüz altı milletvekili ve liste usulüyle seçilecek doksan üç vekil, hükümetin rengini tayin edecek.

Macaristan’da halk, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00’da başladı.

Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Seçim sistemi kapsamında Macaristan Ulusal Meclisindeki 199 sandalyenin 106’sı dar bölgelerde en fazla oyu alan adaylara, 93’ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza’nın önde olduğunu gösterirken kararsız seçmen oranının yüksek olması, sonuçların belirsizliğini koruduğuna işaret ediyor.

OY VERME 19:00’A KADAR SÜRECEK

Macaristan’da meclise girebilmek için partilerin ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor.

İki partinin ortak listeyle seçime girmesi durumunda bu oran yüzde 10’a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15’e yükseliyor.

Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Yurt dışında yaşayan ve ikamet adresi Macaristan'da olmayan vatandaşlar, sadece ulusal parti listeleri için oy kullanabilirken ülkede ikamet eden seçmenler hem kendi seçim bölgelerindeki adaylara hem de ulusal parti listelerine oy verebiliyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği’nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

