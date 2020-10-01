  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Macaristan ve Polonya'dan AB Komisyonunun "hukukun üstünlüğü" raporuna tepki
Aktüel

Macaristan ve Polonya'dan AB Komisyonunun "hukukun üstünlüğü" raporuna tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:32:25 -
Macaristan ve Polonya'dan AB Komisyonunun "hukukun üstünlüğü" raporuna tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan ve Polonya adalet bakanlıkları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk kez hazırladığı "hukukun üstünlüğü" konulu rapora tepki gösterdi.

Macaristan ve Polonya adalet bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, AB Komisyonunun hazırladığı raporun, metodolojisi, kullandığı kaynaklar ve içeriği noktasında ciddi endişeler barındığı, bu yüzden söz konusu raporun AB'de hukukun üstünlüğü konulu herhangi bir tartışmada temel alınmaması gerektiği savunuldu.

Raporun tüm üye devletlere eşit şekilde uygulanabilecek nesnel ölçütler içermediği belirtilen açıklamada, "Raporun kaynaklarının seçimi şeffaf değil ve ön yargılı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, komisyonun hazırladığı raporun, AB üyesi ve demokratik yollarla seçilen hükümetlere karşı kampanya yürüten uluslararası kuruluşların desteğiyle hazırlanmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Raporun birçok yönüyle AB kriterlerine uymadığı da öne sürülen açıklamada, komisyona tarafsızlık çağrısı yapıldı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ve komisyonun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders tarafından dün açıklanan raporda, Polonya'da adalet reformunun özellikle yargı bağımsızlığı bakımından ciddi endişe uyandırdığına ve Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığına dair AB'nin uzun süredir gündeme getirdiği şikayetler ile bazı yerel yönetimlerin eşcinsellere yönelik ayrımcı politikalar yürüttüğüne ilişkin görüşler yer almıştı.

Macaristan hakkında ise medya özgürlükleri konusu raporda öne çıkmıştı. "Bağımsız medya kuruluşları sistematik engelleme, sindirme ile karşı karşıya kalmaktadır." ifadesi kullanılan raporda, üst düzey yetkililer hakkındaki yolsuzluk iddialarının araştırılmasında sistematik bir "kararlı eylem" eksikliği bulunduğuna işaret edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı
Dünya

ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı

Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi.
Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
Dünya

Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Ordusu'na ait Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait 8 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı yok etti.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay