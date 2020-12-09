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Aktüel Macaristan ve Polonya, "AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesine" karşı tutumunda ısrarcı
Aktüel

Macaristan ve Polonya, "AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesine" karşı tutumunda ısrarcı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:55:53 -
Macaristan ve Polonya, "AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesine" karşı tutumunda ısrarcı

VARŞOVA (AA) - Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, ülkesinin ve Macaristan'ın, Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve hukukun üstünlüğü mekanizmasının ayrı ayrı değerlendirilmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Müller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Varşova'da görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Müller, Polonya ve Macaristan'ın, AB'nin toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesinden dolayı veto ettiğini ve bu konudaki duruşlarında herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

AB fonlarının sadece bütçe ile alakalı konular nedeniyle askıya alınabilmesi gerektiğini öne süren Müller, ''Polonya ve Macaristan, AB görüşmelerinde bütçe ve hukukun üstünlüğü konularının ayrı ayrı değerlendirilmesinde ısrar ediyor.'' dedi.

Ülkesinin, perşembe günü başlayacak AB Liderler Zirvesi'nde de bu tutumu sürdüreceğini belirten Müller, iki tarafın anlaşma sağlayabileceğini belirtti.

Müller, ''Tam olarak belli olmayan ve siyasi anlaşmazlıklara sebep olacak bir hukuk sisteminde çalışmak istemiyoruz.'' dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise konu ile ilgili Polonya'da yayın yapan Polsat News haber televizyonuna yaptığı açıklamada, Macaristan ve Polonya ile diğer AB üyesi ülkeler arasındaki fikir ayrılığının birkaç hafta öncesine göre azaldığını belirtti.

- AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki "veto krizi" süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları 4 gün süren zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027 bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin, yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP, özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde, üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Nisan'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

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