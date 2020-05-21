Macaristan, Sırbistan sınırındaki sığınmacı kamplarını kapatacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının sığınmacılar hakkında verdiği karar doğrultusunda Sırbistan sınırındaki sığınmacı kamplarını kapatacaklarını açıkladı.

Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmak isteyen sığınmacılar için Sırbistan sınırına inşa edilen kampların kapatılacağını ve başvuruda bulunmak isteyen kişilerin Macaristan'ın dış temsilciliklerinde iltica başvurusunda bulunabileceklerini söyledi.

Sınırdaki kampların ülke ve AB sınırlarını koruduğunu iddia eden Gulyas, hükümetin, verilen karardan memnun olmamasına rağmen buna uyması gerektiğini ifade etti.

Gulyas ayrıca halihazırda kamplarda bulunan 280 kişinin ise mülteci kabul merkezlerine götürüleceğini belirtti.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'da iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine gönderilmeleri kararı verilen 2 İranlı ve 2 Afganistanlı sığınmacının davasıyla ilgili 14 Mayıs'ta verdiği kararda, Macaristan'ın sığınmacıları Sırbistan sınırına inşa ettiği kampta en fazla 4 hafta tutabileceğini, daha sonra ülkeye alması gerektiğini bildirmişti.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.



