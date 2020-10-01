  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Macaristan sınırlarını 1 ay daha kapalı tutacak
Aktüel

Macaristan sınırlarını 1 ay daha kapalı tutacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:34:23 -
Macaristan sınırlarını 1 ay daha kapalı tutacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınırlarını bir ay daha kapalı tutma kararı aldı.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin salgının ikinci dalgasıyla mücadele ettiğini ve günlük 600 ila 1000 vakanın saptandığını belirterek, hükümetin salgınla mücadele kapsamında önlemler almayı sürdürdüğünü kaydetti.

Gulyas, bu çerçevede hükümetin 1 Eylül'de ilan ettiğini sınırları kapatma kararını bir ay daha uzattığını söyledi.

Uygulamaya göre Macaristan kendi vatandaşlarının yanı sıra sadece Polonya, Çekya ve Slovakya vatandaşlarının ülkeye girmesine izin veriyor.

Macaristan'da son 24 saatte 848 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 27 bin 309'a, toplam ölü sayısı ise 781'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı
Medya

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına görüntülü olarak bağlanan sanatçı Azerin, programda kendisi için yazılan alt ya..
Yunanistan’dan flaş hamle! FETÖ’cülere büyük operasyon
Gündem

Yunanistan’dan flaş hamle! FETÖ’cülere büyük operasyon

Yunanistan’dan Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi çarpıcı bir adım geldi. Atina polisi 15 Temmuz sanığı 5 FETÖ’cüyü operasyonla gözaltı..
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay