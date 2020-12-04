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Aktüel Macaristan, NATO-Ukrayna iş birliğini bloke etmeye devam edecek
Aktüel

Macaristan, NATO-Ukrayna iş birliğini bloke etmeye devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:23:54 -
Macaristan, NATO-Ukrayna iş birliğini bloke etmeye devam edecek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna hükümetinin, ülkede yaşayan Macar azınlığa yönelik tutumunu değiştirmediği sürece ülkesinin, NATO-Ukrayna iş birliğine destek vermeyeceğini söyledi.

Bakan Szijjarto, son dönemde gerginleşen Macaristan-Ukrayna ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna yönetiminin verdiği sözlere rağmen ülkede yaşayan Macar azınlığa baskı uyguladığını öne süren Szijjarto, Ukrayna hükümetinin, ülkedeki Macar azınlığa yönelik izlediği politikanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Macaristan'ın talebi üzerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinin Ukrayna'da yaşayan Macarların bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Szijjarto, Ukrayna'nın, AGİT yetkililerine bölgedeki Macarlarla konuşmasına izin vermemesine tepki gösterdi.

Ülkesinin, NATO üyesi ülkelerden de dayanışma beklediğini kaydeden Szijjarto, ''Ukraynalılar, ülkedeki Macarlara bu şekilde davrandığı sürece Macaristan, NATO-Ukrayna yakınlaşmasını bloke etmeye devam edecek.'' dedi.

- Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

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