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Spor

Macaristan Kupası’nda ilk finalist Mezokövesd-Zsory

Macaristan Kupası Yarı Final Rövanş maçında Fehervar’a konuk olan Mezokövesd-Zsory, 2-2 biten mücadelede deplasman golü avantajıyla finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:16:12 -
Macaristan Kupası’nda ilk finalist Mezokövesd-Zsory

Macaristan Kupası Yarı Final Rövanş maçında Fehervar’a konuk olan Mezokövesd-Zsory, 2-2 biten mücadelede deplasman golü avantajıyla finale yükseldi.


Macaristan Kupası Yarı Final Rövanş maçında Fehervar, Mezokövesd-Zsory’yi konuk etti. Hafta sonunda Zsory’nin sahasında oynanan ve 1-1 biten mücadelenin rövanşında iki takım bu kez 2-2 berabere kalırken, Mezokövesd-Zsory deplasman golü avantajıyla turu geçerek finale yükselen taraf oldu. Mezokövesd-Zsory, 8. dakikada Budu Zivzivadze ve 54. dakikada Laszlo Pekar’ın golleriyle 2-0 öne geçerken ev sahibi Fenervar 63’te Armin Hodzic ve 87’de Tavares Stopira ile eşitliği yakalasa da bu sonuç turu geçmeleri için yeterli olmadı. Mezokövesd-Zsory kupanın ilk finalisti olmayı başardı.

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