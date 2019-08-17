Maç öncesi Falcao şoku! Radamel Falcao, Monaco'nun Metz maçı kadrosuna alınmadı. Yapılan açıklamaya göre Falcao, sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao için flaş bir gelişme yaşandı. Monaco, Radamel Falcao'nun idmanda sakatlık yaşadığı için kadrodan çıkarıldığını ve Metz maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı. Falcao'nun maç kadrosunda olması bekleniyordu. Maç öncesi Monaco soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta Falcao'nun formasının hazır olduğu görülmüştü. Falcao'nun maç öncesi ısınmaya çıkıp kendini denediği belirtildi. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Falcao'nun sürpriz sakatlığı sebebiyle Metz karşılaşmasına 17 kişilik bir kadro çıkarırken, 1 kişilik kontenjanı boş bıraktı. Onyekuru ilk 11'de Monaco'nun 11'inde Lecomte, Aguilar, Glik, Badiashile, Toure, Jemerson, Golovin, Martins, Boschilia, Onyekuru ve Ben Yedder yer aldı.

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