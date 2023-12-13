Maaşlara 3'lü zam geliyor!

Emekli maaşı ve memur zammı başta olmak üzere Ocak 2024'te milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliye zam düzenlemesi için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan koordineli olarak çalışıyor. Aralık ayının son haftasıyla beraber maaş zammı gündemi hareketlenecek. İlk adım asgari ücret olacak. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekli kök maaş zammı ve memur maaşları artışı ne kadar olacak? Yeni yılın ilk yarısında 3 maaş zammı düzenlemesi birden yapılacak.

Emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesi için geri sayım başladı. Refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI İÇİN GERİ SAYIM...

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. 5 aylık enflasyon rakamları sonrası milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği zam oranları büyük oranda netleşti.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI

Kasım ayı enflasyon rakamı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon oranı ise Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu tahminiyle uyumlu bir şekilde yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, buradan yapılan hesapla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 37,76 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emeklilerin zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi öne çıkıyor.

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Memur ve memur emeklisi de SSK ile Bağ-Kur'lular gibi senede 2 kez zam alıyor. Burada memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının yeni 6 aylık enflasyon oranından arındırılmış halini ifade ediyor. Bu oran yeni toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanınca memur zammı ortaya çıkıyor.

MAAŞ ZAMMI İÇİN 3 DÜZENLEME BİRDEN GELİYOR

Ocak 2024'ün ilk yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:

1. Emekli kök maaş zammı

2. En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek

3. Memur ve memur emeklisi maaş artışları

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon 2. toplantısını 18 Aralık'ta yapacak. 3. toplantının da 25 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Yeni asgari ücretin 25-29 Aralık tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

Asgari ücret için yüzde 40, 45 ve yüzde 50 zam seçenekleri masada bulunuyor.

1. DÜZENLEME: EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık rakamların yüzde 37,76 olması bekleniyor. 5 aylık rakamların yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin bu tahminle uyumlu olması dikkat çekti.

Emekli maaşı zammı beklenen rakamların gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç yüzde 37,76 olacak. Bu rakama memur zammı referans olarak 5-10 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

2. DÜZENLEME: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL'Yİ BULABİLİR

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunuluyor. En düşük emekli maaşı için 10 bin ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

3. DÜZENLEME: MEMUR ZAMMI YÜZDE 50'Yİ BULUYOR

Yine Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik tahminine göre hesap yapacak olursak, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 29,96 olması bekleniyor. Bu rakam yüzde 15'lik toplu sözleşme zam oranı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,46 rakamı gözü çarpıyor. Yani herşey beklentilere göre ilerlerse memur zammı Ocak ayında yüzde 49,46 olacak.

65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. Örneğin 6 aylık artış memurlar için yüzde 50 olarak olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.

KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARI: TEK HANELİ ENFLASYON

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaş zamları ile milyonların geliri artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle reel olarka alım gücünü artıracak adımları planladı. Kalıcı refah artışı için birinci öncelik 'Tek haneli enflasyon' olarak belirlendi. Bununla beraber Bakan Şimşek stratejisini şöyle belirledi:

Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacak

Sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacak

İhracata destek politikaları sürecek ve böylece enflasyon düşerken ekonomik büyümedeki ivme de korunmuş olacak