  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Maaş vermeyen CHP ikramiyeyi beğenmedi!
Siyaset

Maaş vermeyen CHP ikramiyeyi beğenmedi!

Kendi dönemlerinde emekliye ikramiye vermeyi bırak maaşlarını ödeyemeyen CHP, verilen bayram ikramiyesini beğenmedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:52:00 -
Maaş vermeyen CHP ikramiyeyi beğenmedi!

 Yeniakit  Ankara 

Kendi dönemlerinde emekliye ikramiye vermeyi bırak maaşlarını bile ödeyemeyen CHP, verilen bayram ikramiyesini beğenmedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Çarşı, pazar yangın yeri. Bu bayramda "emeklinin bayram ikramiyesini 4253 Lira yapın" dedik. Olmaz dediler. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız. O da beylerin gündeminde yokmuş. Milleti gündemine almayanı, Millet de gündemine almaz” ifadeleriyle vatandaşı hükümete karşı doldurmaya çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay