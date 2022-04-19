Maaş vermeyen CHP ikramiyeyi beğenmedi!
Kendi dönemlerinde emekliye ikramiye vermeyi bırak maaşlarını ödeyemeyen CHP, verilen bayram ikramiyesini beğenmedi.
Yeniakit Ankara
Kendi dönemlerinde emekliye ikramiye vermeyi bırak maaşlarını bile ödeyemeyen CHP, verilen bayram ikramiyesini beğenmedi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Çarşı, pazar yangın yeri. Bu bayramda "emeklinin bayram ikramiyesini 4253 Lira yapın" dedik. Olmaz dediler. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız. O da beylerin gündeminde yokmuş. Milleti gündemine almayanı, Millet de gündemine almaz” ifadeleriyle vatandaşı hükümete karşı doldurmaya çalıştı.